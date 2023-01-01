На Волині 14-річного хлопця вдарило струмом: збирають кошти на операцію





Про це Людмила Симера.



"Звертаємося до усіх небайдужих! У нашому місті сталася страшна біда, 14-річний хлопчик отримав опіки струмом. Це однокласник моєї доньки, терміново потрібна операція. Батьки вже повезли дитину в Київ", - йдеться в повідомленні.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14-річний волинянин виліз на вагон потяга та дістав ураження струмом , внаслідок чого загорівся. Надзвичайна подія сталася ввечері 13 серпня на залізничному вокзалі у Рожищі. Рідні та друзі просять про допомогу зі збором коштів.Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбук"Звертаємося до усіх небайдужих! У нашому місті сталася страшна біда, 14-річний хлопчик отримав опіки струмом. Це однокласник моєї доньки, терміново потрібна операція. Батьки вже повезли дитину в Київ", - йдеться в повідомленні.

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