На Волині 14-річного хлопця вдарило струмом: збирають кошти на операцію
Сьогодні, 16:33
14-річний волинянин виліз на вагон потяга та дістав ураження струмом, внаслідок чого загорівся. Надзвичайна подія сталася ввечері 13 серпня на залізничному вокзалі у Рожищі. Рідні та друзі просять про допомогу зі збором коштів.
Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбук Людмила Симера.
"Звертаємося до усіх небайдужих! У нашому місті сталася страшна біда, 14-річний хлопчик отримав опіки струмом. Це однокласник моєї доньки, терміново потрібна операція. Батьки вже повезли дитину в Київ", - йдеться в повідомленні.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ
5355083013933425, Укргазбанк,
5355083013933425, номер картки мами.
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Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбук Людмила Симера.
"Звертаємося до усіх небайдужих! У нашому місті сталася страшна біда, 14-річний хлопчик отримав опіки струмом. Це однокласник моєї доньки, терміново потрібна операція. Батьки вже повезли дитину в Київ", - йдеться в повідомленні.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ
5355083013933425, Укргазбанк,
5355083013933425, номер картки мами.
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