На Волині 14-річного хлопця вдарило струмом: збирають кошти на операцію

На Волині 14-річного хлопця вдарило струмом: збирають кошти на операцію
14-річний волинянин виліз на вагон потяга та дістав ураження струмом, внаслідок чого загорівся. Надзвичайна подія сталася ввечері 13 серпня на залізничному вокзалі у Рожищі. Рідні та друзі просять про допомогу зі збором коштів.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбук Людмила Симера.

"Звертаємося до усіх небайдужих! У нашому місті сталася страшна біда, 14-річний хлопчик отримав опіки струмом. Це однокласник моєї доньки, терміново потрібна операція. Батьки вже повезли дитину в Київ", - йдеться в повідомленні.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ

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Теги: Волинь, хлопчик, вагон, струм, Рожище
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