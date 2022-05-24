У Луцьку росія вдарила ракетами по шведському заводу SKF

У Луцьку росія вдарила ракетами по шведському заводу SKF
Офіційно назвали підприємство, яке сьогодні, 15 серпня, під ранок обстріляли окупанти на Волині. Російські ракети влучили в шведський завод SKF в Луцьку, де загинуло троє людей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника SKF Карла Б'єрнстама.

Сьогодні, 15 серпня, шведський виробник підшипників SKF повідомив що його фабрика в Луцьку була вражена ракетами вночі, які вбили трьох співробітників.

Українські офіційні особи заявили, що російських авіаударів зазнали двоє західних областей України: три людини загинули, десятки поранених.

«Цієї ночі стався напад на місто Луцьк в Україні, і наша фабрика постраждала під час цієї атаки», — сказав речник SKF Карл Б’єрнстам.

"Із сумом повідомляємо, що троє наших колег загинули", - додав він.

Б’єрнстам сказав, що компанія розгляне наслідки нападу та збитки, завдані фабриці, але додав, що, в першу чергу, вона зосереджена на своїх співробітниках та їхній безпеці.

Згідно з останнім звітом компанії про прибутки та збитки, найбільший у світі виробник промислових підшипників має близько 1100 співробітників в Україні, більшість із яких працюють на заводі в Луцьку.

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Теги: Луцьк, обстріл, шведи
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