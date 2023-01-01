Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук

Російські ракети вранці 15 серпня. Ще троє – зараз у лікарні.Один із загиблих – 27-річний лучанинІнформацію про загибель Дмитра у соцмережі поширили його знайомі. Сестра Дмитрапідтвердила це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.На заводі, у який поцілили ракети, Дмитро працював тривалий час. Менше року тому він створив власну сім'ю, одружився з коханою«Біль невимовний. Важко осягнути і повірити у те, що сталося. Не має такого покарання, яке було б достатнім для тих, хто це зробив. Словами важко й передати, настільки доброю людиною був мій брат. Таких – одиниці», – сказала сестра загиблого.Окрім життя Дмитра Сорочука, росія обірвала сьогодні ще і життя 52-річного та 55-річного чоловіків з Луцька.