Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук

Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Російські ракети вранці 15 серпня вбили трьох працівників заводу у Луцьку. Ще троє – зараз у лікарні.

Один із загиблих – 27-річний лучанин Дмитро Сорочук.

Інформацію про загибель Дмитра у соцмережі поширили його знайомі. Сестра Дмитра Юлія Королюк підтвердила це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

На заводі, у який поцілили ракети, Дмитро працював тривалий час. Менше року тому він створив власну сім'ю, одружився з коханою Марією.

«Біль невимовний. Важко осягнути і повірити у те, що сталося. Не має такого покарання, яке було б достатнім для тих, хто це зробив. Словами важко й передати, настільки доброю людиною був мій брат. Таких – одиниці», – сказала сестра загиблого.

Окрім життя Дмитра Сорочука, росія обірвала сьогодні ще і життя 52-річного та 55-річного чоловіків з Луцька.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблих. Сил родинам пережити горе й вічна пам'ять тим, чиє життя забрала росія!

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Теги: Дмитро Сорочук, загиблий, ракети, обстріл, вибір редактора
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