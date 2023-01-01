Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Сьогодні, 15:43
Російські ракети вранці 15 серпня вбили трьох працівників заводу у Луцьку. Ще троє – зараз у лікарні.
Один із загиблих – 27-річний лучанин Дмитро Сорочук.
Інформацію про загибель Дмитра у соцмережі поширили його знайомі. Сестра Дмитра Юлія Королюк підтвердила це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
На заводі, у який поцілили ракети, Дмитро працював тривалий час. Менше року тому він створив власну сім'ю, одружився з коханою Марією.
«Біль невимовний. Важко осягнути і повірити у те, що сталося. Не має такого покарання, яке було б достатнім для тих, хто це зробив. Словами важко й передати, настільки доброю людиною був мій брат. Таких – одиниці», – сказала сестра загиблого.
Окрім життя Дмитра Сорочука, росія обірвала сьогодні ще і життя 52-річного та 55-річного чоловіків з Луцька.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблих. Сил родинам пережити горе й вічна пам'ять тим, чиє життя забрала росія!
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Один із загиблих – 27-річний лучанин Дмитро Сорочук.
Інформацію про загибель Дмитра у соцмережі поширили його знайомі. Сестра Дмитра Юлія Королюк підтвердила це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
На заводі, у який поцілили ракети, Дмитро працював тривалий час. Менше року тому він створив власну сім'ю, одружився з коханою Марією.
«Біль невимовний. Важко осягнути і повірити у те, що сталося. Не має такого покарання, яке було б достатнім для тих, хто це зробив. Словами важко й передати, настільки доброю людиною був мій брат. Таких – одиниці», – сказала сестра загиблого.
Окрім життя Дмитра Сорочука, росія обірвала сьогодні ще і життя 52-річного та 55-річного чоловіків з Луцька.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблих. Сил родинам пережити горе й вічна пам'ять тим, чиє життя забрала росія!
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