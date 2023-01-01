Загиблі від ракетного удару у Луцьку – працівники підприємства

Загиблі від ракетного удару у Луцьку – працівники підприємства
Троє людей, які загинули внаслідок ракетної атаки на Луцьк, а також троє поранених – це працівники підприємства, яке зруйнували російські ракети.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

За його словами, наразі у Луцьку триває ліквідація наслідків ракетного обстрілу, людям надають усю необхідну допомогу.

Кулеба закликав українців та українок не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Ракетного удару зазнали також Львівщина, Дніпропетровщина та інші регіони України.


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