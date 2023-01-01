Масована ракетна атака по Україні: що відомо





Повітряні сили ЗСУ загалом



На жаль, у деяких регіонах України є влучання, які спричинили жертви серед цивільного населення та руйнування інфраструктури.



Волинь



Під час нічної повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Стався «приліт» в одне з підприємств промисловості в Луцьку, розповіли очільник ОВА Юрій Погуляйко та Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Внаслідок влучання, попередньо, відомо про трьох загиблих. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні.



Львівщина



У Львові уламки ракет упали на багатоквартирні житлові будинки, було загоряння, розповів очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Там є руйнування, людей евакуювали.



Очільник ОВА зазначив, що є постраждалі. Інформації про загиблих не надходило.



Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова — вогнеборці їх уже загасили. В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. Також надійшла інформація про пошкодження автівок.



У Ставчанах пошкоджені 10 будинків. Наразі відомо про людей, які там зазнали легких травм. Пошкоджені будинки також у Суховолі — постраждалих немає.



Згодом міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що ракета прилетіла у двір дитячого садка. Там пошкоджено понад сто помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок. Медичну допомогу внаслідок «прильотів» отримують чотири людини, загрози їхнім життям немає.



Черкащина



Під ранок росіяни завдали ракетних ударів по регіону, повідомив голова ОВА Ігор Табурець. У Смілі ракета влучила на територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу.



Минулося без потерпілих. Було пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі перебуває без води. На місці працюють правоохоронні та комунальні служби.



Дніпропетровщина



Російські окупанти о 4:20 атакували одне з промислових підприємств Дніпра — там спалахнула пожежа. Вона охопила понад 800 квадратних метрів — її вже локалізували.



Поранень зазнали дві людини: 59-річна жінка отримала легкі ушкодження та лікуватиметься вдома, 70-річного чоловіка госпіталізували (він у стані середньої тяжкості).



Під час ранкової масованої атаки бійці з Повітряного командування «Схід» збили над Дніпропетровщиною сім крилатих ракет Х-101/555, розповів начальник ОВА Сергій Лисак.



Згодом Сергій Лисак також проінформував, що постраждав також важливий спортивний об'єкт для Дніпра. Тут приймали всеукраїнські змагання. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна.



Київщина



Цієї ночі росіяни вкотре намагалися завдати ракетного удару по регіону, пише голова ОВА Руслан Кравченко. Повітряна тривога тривала понад дві години. На території області працювала ППО. Минулося без влучань та падіння уламків, постраждалих немає.



Хмельниччина



Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про вибухи і роботу ППО в області.



За попередньою інформацією, у регіоні обійшлося без влучань та руйнувань.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 15 серпня росія вкотре здійснила масований ракетний обстріл України.Повітряні сили ЗСУ загалом зафіксували пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів. На всій території України оголошували повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона. Бійцям вдалося збили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».На жаль, у деяких регіонах України є влучання, які спричинили жертви серед цивільного населення та руйнування інфраструктури.Під час нічної повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Стався «приліт» в одне з підприємств промисловості в Луцьку, розповіли очільник ОВАта Луцький міський головаВнаслідок влучання, попередньо,. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні.У Львові, було загоряння, розповів очільник обласної військової адміністрації. Там є руйнування, людей евакуювали.Очільник ОВА зазначив, що є постраждалі. Інформації про загиблих не надходило.Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова — вогнеборці їх уже загасили. В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. Також надійшла інформація про пошкодження автівок.У Ставчанах пошкоджені 10 будинків. Наразі відомо про людей, які там зазнали легких травм. Пошкоджені будинки також у Суховолі — постраждалих немає.Згодом міський голова Львоваповідомив, що ракета прилетіла у двір дитячого садка. Там пошкоджено понад сто помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок. Медичну допомогу внаслідок «прильотів» отримують чотири людини, загрози їхнім життям немає.Під ранок росіяни завдали ракетних ударів по регіону, повідомив голова ОВА. У Смілі ракета влучила на територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу.Минулося без потерпілих. Було пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі перебуває без води. На місці працюють правоохоронні та комунальні служби.Російські окупанти о 4:20 атакували одне з промислових підприємств Дніпра — там спалахнула пожежа. Вона охопила понад 800 квадратних метрів — її вже локалізували.Поранень зазнали дві людини: 59-річна жінка отримала легкі ушкодження та лікуватиметься вдома, 70-річного чоловіка госпіталізували (він у стані середньої тяжкості).Під час ранкової масованої атаки бійці з Повітряного командування «Схід» збили над Дніпропетровщиною сім крилатих ракет Х-101/555, розповів начальник ОВАЗгодом Сергій Лисак також проінформував, що постраждав також важливий спортивний об'єкт для Дніпра. Тут приймали всеукраїнські змагання. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна.Цієї ночі росіяни вкотре намагалися завдати ракетного удару по регіону, пише голова ОВА Руслан Кравченко. Повітряна тривога тривала понад дві години. На території області працювала ППО. Минулося без влучань та падіння уламків, постраждалих немає.Перший заступник начальника Хмельницької ОВАповідомив про вибухи і роботу ППО в області.За попередньою інформацією, у регіоні обійшлося без влучань та руйнувань.

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