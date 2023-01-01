Сили оборони знищили за добу 540 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога

Сили оборони знищили за добу 540 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Станом на ранок 15 серпня армія рф у війні проти України втратила 254 920 солдатів, 314 гелікоптерів та 4 313 танків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.23 орієнтовно склали:

• особового складу − близько 254 920 (+540) осіб,
• танків − 4 313 (+7) од,
• бойових броньованих машин − 8 370 (+16) од,
• артилерійських систем − 5 128 (+29) од,
• РСЗВ − 714 (+0) од,
• засобів ППО − 482 (+3) од,
• літаків − 315 (+0) од,
• гелікоптерів − 314 (+1) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 242 (+29) од,
• крилатих ракет − 1 387 (+8) од,
• кораблів/катерів − 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 584 (+22) од,
• спеціальної техніки − 769 (+3) од.

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Теги: втрати ворога, війна, окупанти
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