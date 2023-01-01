Сили оборони знищили за добу 540 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.23 орієнтовно склали:



• особового складу − близько 254 920 (+540) осіб,

• танків − 4 313 (+7) од,

• бойових броньованих машин − 8 370 (+16) од,

• артилерійських систем − 5 128 (+29) од,

• РСЗВ − 714 (+0) од,

• засобів ППО − 482 (+3) од,

• літаків − 315 (+0) од,

• гелікоптерів − 314 (+1) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 242 (+29) од,

• крилатих ракет − 1 387 (+8) од,

• кораблів/катерів − 18 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 584 (+22) од,

• спеціальної техніки − 769 (+3) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на ранок 15 серпня армія рф у війні проти України втратила 254 920 солдатів, 314 гелікоптерів та 4 313 танків.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.23 орієнтовно склали:• особового складу − близько 254 920 (+540) осіб,• танків − 4 313 (+7) од,• бойових броньованих машин − 8 370 (+16) од,• артилерійських систем − 5 128 (+29) од,• РСЗВ − 714 (+0) од,• засобів ППО − 482 (+3) од,• літаків − 315 (+0) од,• гелікоптерів − 314 (+1) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 242 (+29) од,• крилатих ракет − 1 387 (+8) од,• кораблів/катерів − 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 584 (+22) од,• спеціальної техніки − 769 (+3) од.

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