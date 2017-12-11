Шукають очевидців ДТП, яка сталася вчора у Луцьку

Поліцейські шукають очевидців автопригоди. що сталася учора, 14 серпня, на вулиці Борохівській у Луцьку.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що близько 19:40 навпроти геріатричного пансіонату невстановлений автомобіль здійснив наїзд на велосипедиста та залишив місце пригоди. Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.З метою об’єктивного розслідування кримінального провадження тих, хто став очевидцями цієї автопригоди, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: 050-25-78-918 або 102.