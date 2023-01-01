Відомо про трьох загиблих внаслідок ракетної атаки на Луцьк

Відомо про трьох загиблих внаслідок ракетної атаки на Луцьк
На жаль, внаслідок влучання у підприємство у Луцьку є жертви. Станом на зараз загинуло 3 осіб.

Про це повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Окрім того, за його інформацією, ще кілька постраждалих перебувають у лікарні.

"Співчуваємо рідним та близьким. Більше інформації згодом", - написав Погуляйко.

Вранці 15 серпня Волинь зазнала ракетного обстрілу. Тут є влучання у промислове підприємство в Луцьку. Спочатку повідомляли лише про потерпілих. На жаль, згодом стало відомо про наявність жертв.

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Теги: загиблі, обстріл
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