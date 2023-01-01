Відомо про трьох загиблих внаслідок ракетної атаки на Луцьк
Сьогодні, 07:39
На жаль, внаслідок влучання у підприємство у Луцьку є жертви. Станом на зараз загинуло 3 осіб.
Про це повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Окрім того, за його інформацією, ще кілька постраждалих перебувають у лікарні.
"Співчуваємо рідним та близьким. Більше інформації згодом", - написав Погуляйко.
Вранці 15 серпня Волинь зазнала ракетного обстрілу. Тут є влучання у промислове підприємство в Луцьку. Спочатку повідомляли лише про потерпілих. На жаль, згодом стало відомо про наявність жертв.
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Про це повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Окрім того, за його інформацією, ще кілька постраждалих перебувають у лікарні.
"Співчуваємо рідним та близьким. Більше інформації згодом", - написав Погуляйко.
Вранці 15 серпня Волинь зазнала ракетного обстрілу. Тут є влучання у промислове підприємство в Луцьку. Спочатку повідомляли лише про потерпілих. На жаль, згодом стало відомо про наявність жертв.
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