Відомо про трьох загиблих внаслідок ракетної атаки на Луцьк





Про це Юрій Погуляйко.



Окрім того, за його інформацією, ще кілька постраждалих перебувають у лікарні.



"Співчуваємо рідним та близьким. Більше інформації згодом", - написав Погуляйко.



Вранці 15 серпня Волинь зазнала ракетного обстрілу. Тут є влучання у промислове підприємство в Луцьку. Спочатку повідомляли лише про потерпілих. На жаль, згодом стало відомо про наявність жертв.

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