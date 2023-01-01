На Волині медики повернули до життя чоловіка через 23 хвилини після зупинки серця

На Волині медики повернули до життя чоловіка через 23 хвилини після зупинки серця
14 серпня в центральну оперативну диспетчерську надійшов виклик, що у с Мельники Ковельського району на центральному пляжі погано чоловікові.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Бригада екстреної медичної допомоги пункту ЕМД смт Шацьк, прибувши на місце, вияснила, що чоловіка дістали з води і до приїзду бригади екстреної медичної допомоги оточуючі надавали домедичну допомогу, проводили реанімаційні заходи.

Працівниками бригади ЕМД констатовано «раптову смерть», під’єднавши монітор, медики продовжили розширені реанімаційні заходи.

Чітке виконання алгоритму проведення реанімаційних заходів при раптовій зупинці кровообігу дало можливість через 23 хвилини відновити у пацієнта серцебиття та дихання, після чого його було доставлено на госпіталізацію до закладу охорони здоров’я.
На Волині медики повернули до життя чоловіка через 23 хвилини після зупинки серця



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Теги: Волинь, медики, життя, раптова смерть
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