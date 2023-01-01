На Львівщині внаслідок ракетної атаки пошкоджені майже 120 будинків





Про це Максим Козицький.



«У нашій області пошкоджені близько 120 будинків – як багатоквартирних, так і у приватному секторі», - написав Козицький.



Козицький уточнив, що найскладніша ситуація у Залізничному районі Львова. Там пошкоджено близько 100 будинків. Найбільше ушкоджень комісія, яка обстежує постраждалі об’єкти, зафіксувала у житловому будинку на вулиці Каховській та у медичному коледжі на Патона. Також є пошкодження у будинках на Городоцькій, Трещаківського, Гарматія та Тюльпановій.



У Львові вибило або пошкодило близько 500 вікон та понад 40 вхідних дверей. Заміни або ремонту потребують покрівлі у 6 багатоквартирних та 4 приватних будинках. У 17 квартирах з’явилися тріщини на стінах.



У Ставчанах пошкоджено три житлові будинки та стільки ж господарських будівель відновленню не підлягають.

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