На Волині водійка автомобіля злетіла у кювет. ФОТО
Сьогодні, 17:19
Учора, 14 серпня, близько 17-ї години ковельським патрульним надійшов виклик від стурбованих громадян, які повідомили, що на автодорозі, за 20 кілометрів від селища Маневичі, автомобіль злетів у кювет.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Коли поліцейські прибули на місце, то з’ясували, що водійка Toyota з власної необережності раптом втратила управління транспортним засобом. На щастя, вона та її донька-підліток були пристебнуті ременями безпеки, а ще один малюк перебував в автокріслі. Як результат, на усіх трьох — ні подряпинки.
"Закликаємо й інших водіїв користуватися засобами пасивної безпеки", - наголошують патрульні.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Коли поліцейські прибули на місце, то з’ясували, що водійка Toyota з власної необережності раптом втратила управління транспортним засобом. На щастя, вона та її донька-підліток були пристебнуті ременями безпеки, а ще один малюк перебував в автокріслі. Як результат, на усіх трьох — ні подряпинки.
"Закликаємо й інших водіїв користуватися засобами пасивної безпеки", - наголошують патрульні.
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