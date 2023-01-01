На Волині водійка автомобіля злетіла у кювет. ФОТО

Учора, 14 серпня, близько 17-ї години ковельським патрульним надійшов виклик від стурбованих громадян, які повідомили, що на автодорозі, за 20 кілометрів від селища Маневичі, автомобіль злетів у кювет.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Коли поліцейські прибули на місце, то з’ясували, що водійка Toyota з власної необережності раптом втратила управління транспортним засобом. На щастя, вона та її донька-підліток були пристебнуті ременями безпеки, а ще один малюк перебував в автокріслі. Як результат, на усіх трьох — ні подряпинки."Закликаємо й інших водіїв користуватися засобами пасивної безпеки", - наголошують патрульні.