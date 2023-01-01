На Волині водійка автомобіля злетіла у кювет. ФОТО

На Волині водійка автомобіля злетіла у кювет. ФОТО
Учора, 14 серпня, близько 17-ї години ковельським патрульним надійшов виклик від стурбованих громадян, які повідомили, що на автодорозі, за 20 кілометрів від селища Маневичі, автомобіль злетів у кювет.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Коли поліцейські прибули на місце, то з’ясували, що водійка Toyota з власної необережності раптом втратила управління транспортним засобом. На щастя, вона та її донька-підліток були пристебнуті ременями безпеки, а ще один малюк перебував в автокріслі. Як результат, на усіх трьох — ні подряпинки.

"Закликаємо й інших водіїв користуватися засобами пасивної безпеки", - наголошують патрульні.
На Волині водійка автомобіля злетіла у кювет. ФОТО

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Теги: Волинь, ДТП, кювет
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