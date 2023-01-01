Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»

Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»
Сьогодні, 15 серпня, орієнтовно о 23:00 до Луцька доставлять тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.

Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.

"Зустрічаємо полеглих захисників о 22:30 при в'їзді до Луцька у с.Піддубці на АЗС «King Oil».

Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо", - йдеться в повідомленні.

Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.

"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, На Щиті, Герої
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