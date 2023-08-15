У НАТО не виключили членство України в обмін на відмову від частини території

Стіан Єнссен допустив, що Україна може стати членом НАТО у випадку територіальних поступок росії, але наголосив, що таке рішення може ухвалювати лише Київ.



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Єнссен на публічній дискусії в норвезькому місті Арендаль не виключив можливого членства України в Північноатлантичному альянсі.



"Важливо, аби ми обговорили, як нам це зробити. Гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території й отримання натомість членства в НАТО", - йдеться в повідомленні.



У відповідь на уточнення Єнссен зауважив, що дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни вже тривають, і в них, зокрема, лунають опції з відмовою Києва від частини території.



"Я не кажу, що має бути саме так. Але це може бути ймовірним рішенням", – пояснив керівник апарату генсека НАТО.



Єнссен наголосив, що саме Україна "повинна вирішувати, коли та на яких умовах хоче вести переговори".



Питання членства України в Альянсі стало однією з тем Вільнюського саміту НАТО в липні цього року.



Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".



У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.



Питання членства України в Альянсі стало однією з тем Вільнюського саміту НАТО в липні цього року.



Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".



У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсудопустив, що Україна може стати членом НАТО у випадку територіальних поступок росії, але наголосив, що таке рішення може ухвалювати лише Київ.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання VG.Єнссен на публічній дискусії в норвезькому місті Арендаль не виключив можливого членства України в Північноатлантичному альянсі."Важливо, аби ми обговорили, як нам це зробити. Гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території й отримання натомість членства в НАТО", - йдеться в повідомленні.У відповідь на уточнення Єнссен зауважив, що дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни вже тривають, і в них, зокрема, лунають опції з відмовою Києва від частини території."Я не кажу, що має бути саме так. Але це може бути ймовірним рішенням", – пояснив керівник апарату генсека НАТО.Єнссен наголосив, що саме Україна "повинна вирішувати, коли та на яких умовах хоче вести переговори".Питання членства України в Альянсі стало однією з тем Вільнюського саміту НАТО в липні цього року.Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.Питання членства України в Альянсі стало однією з тем Вільнюського саміту НАТО в липні цього року.Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.

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