Ракети, якими росія обстріляла Україну, виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, – Єрмак

Ракети, якими росія обстріляла Україну, виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, – Єрмак
Ракети, якими росія цієї ночі обстріляла Україну, були виготовлені цього року.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, пише LB.ua.

“Цієї ночі росіяни обстріляли Україну, зокрема, ракетами Х-101. Ці ракети були виготовлені росіянами цього року. В Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем”, - йдеться в повідомленні.

За словами Єрмака, інформація збирається: Україна працюємо з партнерами, регулярно комунікуємо з ними з цього питання Уряди партнерів також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем.

Вже було запроваджено обмеження, але санкції потрібно посилювати, щоб росія не могла отримувати критичні компоненти і виготовляти ракети.

Група Макфола-Єрмака надає відповідні пропозиції.

Нагадаємо, нещодавно видання Business Insider повідомило, що росія почала виробляти власну версію іранських “шахедів”. Безпілотники “Герань-2” схожі на іранські Shahed-136, але виготовлені з інших матеріалів.

На початку серпня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у складі російських ракет і дронів комплектуючі з 50 країн, що потрапили в рф попри санкції. Списки всіх виробників комплектуючих складені.

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, російська федерація досі здатна виготовляти високоточні крилаті ракети завдяки тому, що змогла обходити санкції та отримувати необхідні комплектуючі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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