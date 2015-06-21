Захиснику з Волині терористи «днр» присудили 25 років ув'язнення
Сьогодні, 21:17
Терористичний псевдосуд «днр» виніс вирок військовополоненому азовцю з Волині Андрію Богдану. Захисник отримав 25 років ув’язнення.
Про це повідомила голова правління неурядової організації «Український центр захисту прав людини» Людмила Денісова.
Військового звинуватили нібито у «розстрілі» бойовика «днр».
«Такі дії агресора порушують право наших полонених на справедливий суд, гарантоване Загальною декларацією прав людини, та гарантії поводження з військовополоненими, визначені Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими», – йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що за російською версією, в березні 2022 року, перебуваючи в Маріуполі, Богдан разом із товаришами по службі «за наказом керівництва ЗСУ» зупинив легковий автомобіль, в якому перебували двоє «військовослужбовців днр», один із яких був поранений. Після цього Богдан, як стверджували слідчі, відвів пораненого військовослужбовця до розташованої поруч будівлі та нібито «розстріляв з автомата».
У російському відомстві стверджують, що «Богдан повністю визнав провину і покаявся в скоєному».
Нагадаємо, раніше ми писали, що мама ковельського оборонця «Азовсталі» Світлана Богдан волонтерить, чекаючи сина з полону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила голова правління неурядової організації «Український центр захисту прав людини» Людмила Денісова.
Військового звинуватили нібито у «розстрілі» бойовика «днр».
«Такі дії агресора порушують право наших полонених на справедливий суд, гарантоване Загальною декларацією прав людини, та гарантії поводження з військовополоненими, визначені Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими», – йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що за російською версією, в березні 2022 року, перебуваючи в Маріуполі, Богдан разом із товаришами по службі «за наказом керівництва ЗСУ» зупинив легковий автомобіль, в якому перебували двоє «військовослужбовців днр», один із яких був поранений. Після цього Богдан, як стверджували слідчі, відвів пораненого військовослужбовця до розташованої поруч будівлі та нібито «розстріляв з автомата».
У російському відомстві стверджують, що «Богдан повністю визнав провину і покаявся в скоєному».
Нагадаємо, раніше ми писали, що мама ковельського оборонця «Азовсталі» Світлана Богдан волонтерить, чекаючи сина з полону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
міняти на пашу мерса
Останні новини
У Луцьку біля «Там-Таму» – ДТП за участю двох авто
Сьогодні, 21:30
Захиснику з Волині терористи «днр» присудили 25 років ув'язнення
Сьогодні, 21:17
Ракети, якими росія обстріляла Україну, виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, – Єрмак
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 серпня
Сьогодні, 20:00
Медіа