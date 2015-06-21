Захиснику з Волині терористи «днр» присудили 25 років ув'язнення

Захиснику з Волині терористи «днр» присудили 25 років ув'язнення
Терористичний псевдосуд «днр» виніс вирок військовополоненому азовцю з Волині Андрію Богдану. Захисник отримав 25 років ув’язнення.

Про це повідомила голова правління неурядової організації «Український центр захисту прав людини» Людмила Денісова.

Військового звинуватили нібито у «розстрілі» бойовика «днр».

«Такі дії агресора порушують право наших полонених на справедливий суд, гарантоване Загальною декларацією прав людини, та гарантії поводження з військовополоненими, визначені Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що за російською версією, в березні 2022 року, перебуваючи в Маріуполі, Богдан разом із товаришами по службі «за наказом керівництва ЗСУ» зупинив легковий автомобіль, в якому перебували двоє «військовослужбовців днр», один із яких був поранений. Після цього Богдан, як стверджували слідчі, відвів пораненого військовослужбовця до розташованої поруч будівлі та нібито «розстріляв з автомата».

У російському відомстві стверджують, що «Богдан повністю визнав провину і покаявся в скоєному».

Нагадаємо, раніше ми писали, що мама ковельського оборонця «Азовсталі» Світлана Богдан волонтерить, чекаючи сина з полону.

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Теги: Андрій Богдан, Азов, днр
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