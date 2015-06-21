Захиснику з Волині терористи «днр» присудили 25 років ув'язнення

Андрію Богдану. Захисник отримав 25 років ув’язнення.



Про це повідомила голова правління неурядової організації «Український центр захисту прав людини» Людмила Денісова.



Військового звинуватили нібито у «розстрілі» бойовика «днр».



«Такі дії агресора порушують право наших полонених на справедливий суд, гарантоване Загальною декларацією прав людини, та гарантії поводження з військовополоненими, визначені Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими», – йдеться у повідомленні.



Зауважимо, що за російською версією, в березні 2022 року, перебуваючи в Маріуполі, Богдан разом із товаришами по службі «за наказом керівництва ЗСУ» зупинив легковий автомобіль, в якому перебували двоє «військовослужбовців днр», один із яких був поранений. Після цього Богдан, як стверджували слідчі, відвів пораненого військовослужбовця до розташованої поруч будівлі та нібито «розстріляв з автомата».



У російському відомстві стверджують, що «Богдан повністю визнав провину і покаявся в скоєному».



Нагадаємо, раніше ми писали, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Терористичний псевдосуд «днр» виніс вирок військовополоненому азовцю з Волині. Захисник отримав 25 років ув’язнення.Про це повідомила голова правління неурядової організації «Український центр захисту прав людини»Військового звинуватили нібито у «розстрілі» бойовика «днр».«Такі дії агресора порушують право наших полонених на справедливий суд, гарантоване Загальною декларацією прав людини, та гарантії поводження з військовополоненими, визначені Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими», – йдеться у повідомленні.Зауважимо, що за російською версією, в березні 2022 року, перебуваючи в Маріуполі, Богдан разом із товаришами по службі «за наказом керівництва ЗСУ» зупинив легковий автомобіль, в якому перебували двоє «військовослужбовців днр», один із яких був поранений. Після цього Богдан, як стверджували слідчі, відвів пораненого військовослужбовця до розташованої поруч будівлі та нібито «розстріляв з автомата».У російському відомстві стверджують, що «Богдан повністю визнав провину і покаявся в скоєному».Нагадаємо, раніше ми писали, що мама ковельського оборонця «Азовсталі» Світлана Богдан волонтерить, чекаючи сина з полону

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