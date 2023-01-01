На Волині врятували сім’ю лелек, яка провалилась у водонапірну вежу. ФОТО
Сьогодні, 22:00
У селі Майдан-Липненський на Волині четверо лелек провалились усередину закинутої водонапірної вежі. Лелеки звили на ній гніздо, але іржава конструкція не витримала.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Допомогти птахам місцеві жителі не змогли, тож зателефонували на 101.
«Недіюча водонапірна вежа і звите на ній лелече гніздо – картина, яку бачив чи не кожен. Проте коли четверо молодих лелек разом з гніздом провалилися усередину старої іржавої конструкції – це привід викликати рятувальників», – йдеться у повідомленні.
Рятувальники 6 пожежної частини Ківерців визволили птахів зі смертельної пастки.
Аби дістатися до чорногузів, вони вирізали отвір у вежі за допомогою бензопили. Усі птахи вціліли.
«На щастя, пернаті не постраждали через падіння, тож здійнялися на крила і полетіли геть.
На них зовсім скоро чекає переліт, аби перезимувати в теплих краях. А нам – торувати шлях до Перемоги», – додають рятувальники.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Допомогти птахам місцеві жителі не змогли, тож зателефонували на 101.
«Недіюча водонапірна вежа і звите на ній лелече гніздо – картина, яку бачив чи не кожен. Проте коли четверо молодих лелек разом з гніздом провалилися усередину старої іржавої конструкції – це привід викликати рятувальників», – йдеться у повідомленні.
Рятувальники 6 пожежної частини Ківерців визволили птахів зі смертельної пастки.
Аби дістатися до чорногузів, вони вирізали отвір у вежі за допомогою бензопили. Усі птахи вціліли.
«На щастя, пернаті не постраждали через падіння, тож здійнялися на крила і полетіли геть.
На них зовсім скоро чекає переліт, аби перезимувати в теплих краях. А нам – торувати шлях до Перемоги», – додають рятувальники.
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