На Волині врятували сім’ю лелек, яка провалилась у водонапірну вежу. ФОТО

На Волині врятували сім’ю лелек, яка провалилась у водонапірну вежу. ФОТО
У селі Майдан-Липненський на Волині четверо лелек провалились усередину закинутої водонапірної вежі. Лелеки звили на ній гніздо, але іржава конструкція не витримала.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Допомогти птахам місцеві жителі не змогли, тож зателефонували на 101.

«Недіюча водонапірна вежа і звите на ній лелече гніздо – картина, яку бачив чи не кожен. Проте коли четверо молодих лелек разом з гніздом провалилися усередину старої іржавої конструкції – це привід викликати рятувальників», – йдеться у повідомленні.
На Волині врятували сім’ю лелек, яка провалилась у водонапірну вежу. ФОТО
На Волині врятували сім’ю лелек, яка провалилась у водонапірну вежу. ФОТО

Рятувальники 6 пожежної частини Ківерців визволили птахів зі смертельної пастки.

Аби дістатися до чорногузів, вони вирізали отвір у вежі за допомогою бензопили. Усі птахи вціліли.
На Волині врятували сім’ю лелек, яка провалилась у водонапірну вежу. ФОТО

«На щастя, пернаті не постраждали через падіння, тож здійнялися на крила і полетіли геть.

На них зовсім скоро чекає переліт, аби перезимувати в теплих краях. А нам – торувати шлях до Перемоги», – додають рятувальники.

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