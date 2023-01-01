На Волині чоловік застряг у болоті – його врятували

На Волині чоловік заблукав і застряг на болоті. Надзвичайна подія трапилася сьогодні, 15 серпня, біля села Мощена на Ковельщині.Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.Чоловік на велосипеді намагався скоротити шлях до місцевого водосховища, прямуючи через болото, але згодом заблукав і зрештою застряг у багнюці. За допомогою до рятувальників він звернувся о 16:20 і скинув геолокацію свого місця перебування.На порятунок потерпілого спрямували працівників 19ДПРЧ м. Ковеля.Бійці ДСНС розпочали пошук людини з двох напрямків у наближенні до вказаних координат, крім того, оглядали місцевість з дрона.Зрештою чоловіка виявили на заболоченій місцині по пояс у трясовині. З небезпечної ділянки його визволили за допомогою рятувальних мотузок, круга та жилета.Не залишили в болоті й велосипед, який також доправили на тверду місцевість.У пошуково-рятувальних роботах брали участь 5 співробітників ДСНС.