На Волині чоловік застряг у болоті – його врятували
Сьогодні, 22:36
На Волині чоловік заблукав і застряг на болоті. Надзвичайна подія трапилася сьогодні, 15 серпня, біля села Мощена на Ковельщині.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.
Чоловік на велосипеді намагався скоротити шлях до місцевого водосховища, прямуючи через болото, але згодом заблукав і зрештою застряг у багнюці. За допомогою до рятувальників він звернувся о 16:20 і скинув геолокацію свого місця перебування.
На порятунок потерпілого спрямували працівників 19ДПРЧ м. Ковеля.
Бійці ДСНС розпочали пошук людини з двох напрямків у наближенні до вказаних координат, крім того, оглядали місцевість з дрона.
Зрештою чоловіка виявили на заболоченій місцині по пояс у трясовині. З небезпечної ділянки його визволили за допомогою рятувальних мотузок, круга та жилета.
Не залишили в болоті й велосипед, який також доправили на тверду місцевість.
У пошуково-рятувальних роботах брали участь 5 співробітників ДСНС.
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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.
Чоловік на велосипеді намагався скоротити шлях до місцевого водосховища, прямуючи через болото, але згодом заблукав і зрештою застряг у багнюці. За допомогою до рятувальників він звернувся о 16:20 і скинув геолокацію свого місця перебування.
На порятунок потерпілого спрямували працівників 19ДПРЧ м. Ковеля.
Бійці ДСНС розпочали пошук людини з двох напрямків у наближенні до вказаних координат, крім того, оглядали місцевість з дрона.
Зрештою чоловіка виявили на заболоченій місцині по пояс у трясовині. З небезпечної ділянки його визволили за допомогою рятувальних мотузок, круга та жилета.
Не залишили в болоті й велосипед, який також доправили на тверду місцевість.
У пошуково-рятувальних роботах брали участь 5 співробітників ДСНС.
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