Навіть після найтемнішої ночі наступає світанок: добрі новини від ВолиньPost за 15 серпня

Цей день не можна назвати добрим. Трагедія у Луцьку залишила черговий шрам на серцях українців та українок.Та нехай наша традиційна рубрика стане сьогодні тим необхідним ковтком свіжого повітря. Попри складний день, добрі новини все ж були:Уряд Норвегії в межах військової допомоги передасть Україні антидронові системи CORTEX Typhon, які підвищать рівень ефективності Повітряних сил України у боротьбі з ворожими БПЛА.Сучасні установки виробляє компанія Kongsberg Defence & Aerospace, яка підписала спільну угоду з Великою Британією про поставки для нашої країни.Наприкінці серпня в Будапешті відбудеться чемпіонат світу-2023 з легкої атлетики. Україну представлятимуть 29 спортсменів. Серед них від Волині на світові змагання поїдуть четверо легкоатлетів.Станом на ранок 15 серпня армія рф у війні проти України втратила 254 920 солдатів, 314 гелікоптерів та 4 313 танків.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.23 орієнтовно склали:• особового складу − близько 254 920 (+540) осіб,• танків − 4 313 (+7) од,• бойових броньованих машин − 8 370 (+16) од,• артилерійських систем − 5 128 (+29) од,• РСЗВ − 714 (+0) од,• засобів ППО − 482 (+3) од,• літаків − 315 (+0) од,• гелікоптерів − 314 (+1) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 242 (+29) од,• крилатих ракет − 1 387 (+8) од,• кораблів/катерів − 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 584 (+22) од,• спеціальної техніки − 769 (+3) од.Чітке виконання алгоритму проведення реанімаційних заходів при раптовій зупинці кровообігу дало можливість через 23 хвилини відновити у пацієнта серцебиття та дихання, після чого його доставили на госпіталізацію до закладу охорони здоров’я.У селі Майдан-Липненський на Волині четверо лелек провалились усередину закинутої водонапірної вежі. Лелеки звили на ній гніздо, але іржава конструкція не витримала.Допомогти птахам місцеві жителі не змогли, тож зателефонували на 101.Аби дістатися до чорногузів, рятувальники вирізали отвір у вежі за допомогою бензопили. Усі птахи вціліли.«На них зовсім скоро чекає переліт, аби перезимувати в теплих краях. А нам – торувати шлях до Перемоги», – кажуть рятувальники.