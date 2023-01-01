16 серпня на Волині: гортаючи календар

16 серпня на Волині: гортаючи календар
16 серпня день народження святкує директор Волинського центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства, а нині боєць батальйону оперативного призначення НГУ імені Сергія Кульчицького Богдан Бальбуза (на фото).

Відзначає день народження 14 серпня також фотографиня Ірина Мельник, журналістка Тетяна Урбан та ексдепутат Луцької міської ради Микола Романюк.

Іменинники цього дня – Антони, В'ячеслави, Івани, Кузьми і Соломії.

Вітаємо їх і зичимо міцного здоров’я, безмежного щастя, палкого кохання та професійних успіхів!

Також 16 серпня у світі відзначають Всесвітній день повітряних зміїв та День чоловічої краси, а віряни вшановують пам'ять преподобного Антонія Римлянина.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ:

• сваритись та лаятись;
• бажати комусь зла;
• ходити росою;
• мити посуд до світанку;
• прибирати вдома;
• займатися важкою фізичною працею.

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Теги: день народження, Луцьк
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