16 серпня на Волині: гортаючи календар

Богдан Бальбуза (на фото).



Відзначає день народження 14 серпня також фотографиня Ірина Мельник, журналістка Тетяна Урбан та ексдепутат Луцької міської ради Микола Романюк.



Іменинники цього дня – Антони, В'ячеслави, Івани, Кузьми і Соломії.



Вітаємо їх і зичимо міцного здоров’я, безмежного щастя, палкого кохання та професійних успіхів!



Також 16 серпня у світі відзначають Всесвітній день повітряних зміїв та День чоловічої краси, а віряни вшановують пам'ять преподобного Антонія Римлянина.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ:



• сваритись та лаятись;

• бажати комусь зла;

• ходити росою;

• мити посуд до світанку;

• прибирати вдома;

• займатися важкою фізичною працею.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 серпня день народження святкує директор Волинського центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства, а нині боєць батальйону оперативного призначення НГУ імені Сергія Кульчицького(на фото).Відзначає день народження 14 серпня також фотографиня, журналістката ексдепутат Луцької міської радиІменинники цього дня – Антони, В'ячеслави, Івани, Кузьми і Соломії.Вітаємо їх і зичимо міцного здоров’я, безмежного щастя, палкого кохання та професійних успіхів!Також 16 серпня у світі відзначають Всесвітній день повітряних зміїв та День чоловічої краси, а віряни вшановують пам'ять преподобного Антонія Римлянина.• сваритись та лаятись;• бажати комусь зла;• ходити росою;• мити посуд до світанку;• прибирати вдома;• займатися важкою фізичною працею.

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