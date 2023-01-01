Патрульні Львова показали перші хвилини після «прильоту» по місту
Сьогодні, 01:01
Патрульна поліція опублікувала відео перших хвилин після російського обстрілу Львова 15 серпня.
Відео пресслужба поліції Львівщини опублікувала в телеграмі.
«На відео перші хвилини після обстрілу Львова. Росія продовжує вести боротьбу з цивільним населенням, обстрілюючи житлові будинки, у яких сплять мирні люди. Сьогодні львів‘яни в черговий раз прокинулись під звуки вибухів. Патрульні спільно з іншими службами на місці надавали всю необхідну допомогу», - йдеться у повідомленні.
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Відео пресслужба поліції Львівщини опублікувала в телеграмі.
«На відео перші хвилини після обстрілу Львова. Росія продовжує вести боротьбу з цивільним населенням, обстрілюючи житлові будинки, у яких сплять мирні люди. Сьогодні львів‘яни в черговий раз прокинулись під звуки вибухів. Патрульні спільно з іншими службами на місці надавали всю необхідну допомогу», - йдеться у повідомленні.
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