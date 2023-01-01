Патрульні Львова показали перші хвилини після «прильоту» по місту





Відео пресслужба поліції Львівщини опублікувала в



«На відео перші хвилини після обстрілу Львова. Росія продовжує вести боротьбу з цивільним населенням, обстрілюючи житлові будинки, у яких сплять мирні люди. Сьогодні львів‘яни в черговий раз прокинулись під звуки вибухів. Патрульні спільно з іншими службами на місці надавали всю необхідну допомогу», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Патрульна поліція опублікувала відео перших хвилин після російського обстрілу Львова 15 серпня Відео пресслужба поліції Львівщини опублікувала в телеграмі «На відео перші хвилини після обстрілу Львова. Росія продовжує вести боротьбу з цивільним населенням, обстрілюючи житлові будинки, у яких сплять мирні люди. Сьогодні львів‘яни в черговий раз прокинулись під звуки вибухів. Патрульні спільно з іншими службами на місці надавали всю необхідну допомогу», - йдеться у повідомленні.

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