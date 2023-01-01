Патрульні Львова показали перші хвилини після «прильоту» по місту

Патрульні Львова показали перші хвилини після «прильоту» по місту
Патрульна поліція опублікувала відео перших хвилин після російського обстрілу Львова 15 серпня.

Відео пресслужба поліції Львівщини опублікувала в телеграмі.

«На відео перші хвилини після обстрілу Львова. Росія продовжує вести боротьбу з цивільним населенням, обстрілюючи житлові будинки, у яких сплять мирні люди. Сьогодні львів‘яни в черговий раз прокинулись під звуки вибухів. Патрульні спільно з іншими службами на місці надавали всю необхідну допомогу», - йдеться у повідомленні.


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Теги: Львівщина, обстріл, росія
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