У Польщі втопився 28-річний українець





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Двоє інших осіб, які відпочивали разом із ним, пробували його витягнути на берег, однак їм це не вдалося. На місце викликали рятувальників та водолазів.



Тіло загиблого чоловіка вдалося знайти та підняти з води тільки через близько 3 години. Зараз справу розслідують правоохоронці, які встановлюватимуть обставини та причини, які призвели до нещасного випадку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещасний випадок, у результаті якого загинув українець, стався в місті Познань пізно ввечері 12 серпня.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на wpoznaniu.pl, 28-річний громадянин України, який з друзями перебував біля озера Мальта, біля 22:00 зайшов у воду, але, пропливши всього кілька метрів, почав тонути.Двоє інших осіб, які відпочивали разом із ним, пробували його витягнути на берег, однак їм це не вдалося. На місце викликали рятувальників та водолазів.Тіло загиблого чоловіка вдалося знайти та підняти з води тільки через близько 3 години. Зараз справу розслідують правоохоронці, які встановлюватимуть обставини та причини, які призвели до нещасного випадку.

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