Литва попередила про фейк із нібито перетином кордону «вагнерівцями»

Литва попередила про фейк із нібито перетином кордону «вагнерівцями»
Литва назвала брехливою фотографію, де зображена особа, що належить до російської ПВК "Вагнер", нібито перетинає литовсько-білоруський кордон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила державна прикордонна служба (VSAT) країни у фейсбуці.

У заяві йдеться, що "світлина є фальшивкою, адже використовується загальнодоступна фотографія ділянки кордону 2019 року". На ній можна побачити руку, яка тримає значок групи Вагнера.


"Міркуймо критично", – закликала VSAT.

Світлину поширили в проросійських телеграм-каналах, які підтримують війну проти України, про що повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн". Фото обрізали та відредагували, а його кольори відретушували, що дозволило побачити фейк.



Нагадаємо, раніше ми писали, що білоруси поширюють фейкове фото «вагнерівця», який позує на польському кордоні.

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Теги: фейк, кордон, Литва, «вагнерівці»
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