Литва попередила про фейк із нібито перетином кордону «вагнерівцями»





Про це, як пише



У заяві йдеться, що "світлина є фальшивкою, адже використовується загальнодоступна фотографія ділянки кордону 2019 року". На ній можна побачити руку, яка тримає значок групи Вагнера.





"Міркуймо критично", – закликала VSAT.



Світлину поширили в проросійських телеграм-каналах, які підтримують війну проти України, про що повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн". Фото обрізали та відредагували, а його кольори відретушували, що дозволило побачити фейк.



A photo with a Wagner fighter at the Lithuanian border pillar is another fake.



Pro-military Telegram channels publish a photo of a man’s hand holding a patch with the emblem of PMC Wagner near the Lithuanian border pillar No.0657, allegedly from the Lithuanian side of the… pic.twitter.com/rMWYwB06yq — Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) August 15, 2023



Нагадаємо, раніше ми писали, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Литва назвала брехливою фотографію, де зображена особа, що належить до російської ПВК "Вагнер", нібито перетинає литовсько-білоруський кордон.Про це, як пише "Європейська правда" , повідомила державна прикордонна служба (VSAT) країни у фейсбуці.У заяві йдеться, що "світлина є фальшивкою, адже використовується загальнодоступна фотографія ділянки кордону 2019 року". На ній можна побачити руку, яка тримає значок групи Вагнера."Міркуймо критично", – закликала VSAT.Світлину поширили в проросійських телеграм-каналах, які підтримують війну проти України, про що повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн". Фото обрізали та відредагували, а його кольори відретушували, що дозволило побачити фейк.Нагадаємо, раніше ми писали, що білоруси поширюють фейкове фото «вагнерівця», який позує на польському кордоні

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