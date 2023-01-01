Білоруси поширюють фейкове фото «вагнерівця», який позує на польському кордоні

Білоруси поширюють фейкове фото «вагнерівця», який позує на польському кордоні
На тлі інформації про те, що найманці російської приватної військової компанії «Вагнер» рушили у бік Польщі, у мережі з'явився фотофейк. На ньому нібито «вагнерівець» позує біля польського кордону.

Фото опублікували низка засобів масової інформації, зокрема білоруські телеграм-канали.

«Белорусский силовик» та «ЖЁЛТЫЕ СЛИВЫ» підписали зображення однаково: «Трєвожнєнько. Польская граніца».

Білоруси поширюють фейкове фото «вагнерівця», який позує на польському кордоні


«Трєвожнєнько», вочевидь, і волинському телеграм-каналу, який теж підхопив цей фейк.

Білоруси поширюють фейкове фото «вагнерівця», який позує на польському кордоні


Нагадаємо, що у Білорусі дійсно деякий час перебувають силовики так званої групи Вагнера, які перейшли туди після спроби заколоту в росії. Ба більше, польська сторона неодноразово підкреслювала, що «вагнерівці» становлять загрозу для Польщі, й посилювала охорону білорусько-польського кордону.

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Білоруська пропаганда, відстеживши панічні настрої, вирішила додати «кіна». Щоправда, є одне «але», це – фотошоп. У мережі вже знайшли оригінальне фото. На ньому – польський військовий, і його форма, на щастя, не має нічого спільного з російським прапором чи шевроном «Вагнер».

Білоруси поширюють фейкове фото «вагнерівця», який позує на польському кордоні


Про те, що це фото не відповідає дійсності, заявив також уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин. Він закликав остерігатися неправдивої інформації, яка створює паніку у Польщі. Він також додав, що це зображення – частина провокаційних дій російських і білоруських спецслужб.

Вкотре закликаємо перевіряти інформацію та сприймати усе з холодним розумом. Якщо маєте сумнів у достовірності інформації, побаченої у ЗМІ чи соцмережах та месенджерах, – надішліть її нам.

Цей матеріал виготовлений за підтримки ГО «Інститут масової інформації» в рамках проєкту міжнародної організації Internews Network.

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Теги: фейк, білоруси, «Вагнер»
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