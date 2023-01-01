Білоруси поширюють фейкове фото «вагнерівця», який позує на польському кордоні
Сьогодні, 18:45
На тлі інформації про те, що найманці російської приватної військової компанії «Вагнер» рушили у бік Польщі, у мережі з'явився фотофейк. На ньому нібито «вагнерівець» позує біля польського кордону.
Фото опублікували низка засобів масової інформації, зокрема білоруські телеграм-канали.
«Белорусский силовик» та «ЖЁЛТЫЕ СЛИВЫ» підписали зображення однаково: «Трєвожнєнько. Польская граніца».
«Трєвожнєнько», вочевидь, і волинському телеграм-каналу, який теж підхопив цей фейк.
Нагадаємо, що у Білорусі дійсно деякий час перебувають силовики так званої групи Вагнера, які перейшли туди після спроби заколоту в росії. Ба більше, польська сторона неодноразово підкреслювала, що «вагнерівці» становлять загрозу для Польщі, й посилювала охорону білорусько-польського кордону.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нагнітання про «колони вагнерівців у Білорусі» – частина ворожої ІПСО
Білоруська пропаганда, відстеживши панічні настрої, вирішила додати «кіна». Щоправда, є одне «але», це – фотошоп. У мережі вже знайшли оригінальне фото. На ньому – польський військовий, і його форма, на щастя, не має нічого спільного з російським прапором чи шевроном «Вагнер».
Про те, що це фото не відповідає дійсності, заявив також уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин. Він закликав остерігатися неправдивої інформації, яка створює паніку у Польщі. Він також додав, що це зображення – частина провокаційних дій російських і білоруських спецслужб.
Вкотре закликаємо перевіряти інформацію та сприймати усе з холодним розумом. Якщо маєте сумнів у достовірності інформації, побаченої у ЗМІ чи соцмережах та месенджерах, – надішліть її нам.
Цей матеріал виготовлений за підтримки ГО «Інститут масової інформації» в рамках проєкту міжнародної організації Internews Network.
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Фото опублікували низка засобів масової інформації, зокрема білоруські телеграм-канали.
«Белорусский силовик» та «ЖЁЛТЫЕ СЛИВЫ» підписали зображення однаково: «Трєвожнєнько. Польская граніца».
«Трєвожнєнько», вочевидь, і волинському телеграм-каналу, який теж підхопив цей фейк.
Нагадаємо, що у Білорусі дійсно деякий час перебувають силовики так званої групи Вагнера, які перейшли туди після спроби заколоту в росії. Ба більше, польська сторона неодноразово підкреслювала, що «вагнерівці» становлять загрозу для Польщі, й посилювала охорону білорусько-польського кордону.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нагнітання про «колони вагнерівців у Білорусі» – частина ворожої ІПСО
Білоруська пропаганда, відстеживши панічні настрої, вирішила додати «кіна». Щоправда, є одне «але», це – фотошоп. У мережі вже знайшли оригінальне фото. На ньому – польський військовий, і його форма, на щастя, не має нічого спільного з російським прапором чи шевроном «Вагнер».
Про те, що це фото не відповідає дійсності, заявив також уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин. Він закликав остерігатися неправдивої інформації, яка створює паніку у Польщі. Він також додав, що це зображення – частина провокаційних дій російських і білоруських спецслужб.
Вкотре закликаємо перевіряти інформацію та сприймати усе з холодним розумом. Якщо маєте сумнів у достовірності інформації, побаченої у ЗМІ чи соцмережах та месенджерах, – надішліть її нам.
Цей матеріал виготовлений за підтримки ГО «Інститут масової інформації» в рамках проєкту міжнародної організації Internews Network.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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