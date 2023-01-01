Білоруси поширюють фейкове фото «вагнерівця», який позує на польському кордоні





Фото опублікували низка засобів масової інформації, зокрема білоруські телеграм-канали.



«Белорусский силовик» та «ЖЁЛТЫЕ СЛИВЫ» підписали зображення однаково: «Трєвожнєнько. Польская граніца».







«Трєвожнєнько», вочевидь, і волинському телеграм-каналу, який теж підхопив цей фейк.







Нагадаємо, що у Білорусі дійсно деякий час перебувають силовики так званої групи Вагнера, які перейшли туди після спроби заколоту в росії. Ба більше, польська сторона неодноразово підкреслювала, що «вагнерівці» становлять загрозу для Польщі, й посилювала охорону білорусько-польського кордону.



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Білоруська пропаганда, відстеживши панічні настрої, вирішила додати «кіна». Щоправда, є одне «але», це – фотошоп. У мережі вже знайшли оригінальне фото. На ньому – польський військовий, і його форма, на щастя, не має нічого спільного з російським прапором чи шевроном «Вагнер».







Про те, що це фото не відповідає дійсності, Станіслав Жарин. Він закликав остерігатися неправдивої інформації, яка створює паніку у Польщі. Він також додав, що це зображення – частина провокаційних дій російських і білоруських спецслужб.



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Цей матеріал виготовлений за підтримки ГО «Інститут масової інформації» в рамках проєкту міжнародної організації Internews Network.



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