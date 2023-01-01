Завтра на Волині прощатимуться із загиблим на війні Героєм Романом Пилипчуком

Завтра на Волині прощатимуться із загиблим на війні Героєм Романом Пилипчуком
Завтра, 3 серпня, назавжди повертається додому, на Волинь, загиблий захисник України Роман Пилипчук.

Про це повідомляє Поромівський голова громади Олег Савчук.

"Жалобний кортеж їхатиме з Володимира. Орієнтовно о 10:30 буде біля знаку «Нововолинськ». Коридором шани проводимо нашого Героя до рідної хати у село Морозовичі (маршрут біля Шахти №1) через село Волиця-Морозовицька", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чин поховання та прощання відбудеться у Святострітенській церкві( Морозовичі ) о 12:00.

"Просимо прийти та віддати останню шану нашому Захисникові", - наголошують у громаді.
Завтра на Волині прощатимуться із загиблим на війні Героєм Романом Пилипчуком

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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