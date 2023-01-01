Завтра на Волині прощатимуться із загиблим на війні Героєм Романом Пилипчуком
Сьогодні, 18:29
Завтра, 3 серпня, назавжди повертається додому, на Волинь, загиблий захисник України Роман Пилипчук.
Про це повідомляє Поромівський голова громади Олег Савчук.
"Жалобний кортеж їхатиме з Володимира. Орієнтовно о 10:30 буде біля знаку «Нововолинськ». Коридором шани проводимо нашого Героя до рідної хати у село Морозовичі (маршрут біля Шахти №1) через село Волиця-Морозовицька", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чин поховання та прощання відбудеться у Святострітенській церкві( Морозовичі ) о 12:00.
"Просимо прийти та віддати останню шану нашому Захисникові", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляє Поромівський голова громади Олег Савчук.
"Жалобний кортеж їхатиме з Володимира. Орієнтовно о 10:30 буде біля знаку «Нововолинськ». Коридором шани проводимо нашого Героя до рідної хати у село Морозовичі (маршрут біля Шахти №1) через село Волиця-Морозовицька", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чин поховання та прощання відбудеться у Святострітенській церкві( Морозовичі ) о 12:00.
"Просимо прийти та віддати останню шану нашому Захисникові", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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