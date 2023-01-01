Як взаємодія двох ГО покращить розвиток громади: приклад Жидичина

У Жидичині громадські організації «Алгоритм дій» та «Спільна Справа+» підписали меморандум про співпрацю.«Алгоритм дій» — громадська організація, яка об’єднує бізнес, технологічну і креативну спільноту Луцька і підтримує сталий та інноваційний розвиток регіону. Організація реалізує такі проєкти: центр підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку, комплексне дослідження міста Urban Vision Lutsk, тимчасове житло у Жидичині Re:Ukraine Housing Lutsk. Також з ініціативи та фінансування «Алгоритм дій» у Луцьку до 13 серпня перебуває артпростір «Модуль тимчасовості».ГО «Спільна Справа+» дбає про економічний, соціальний, культурний та екологічний розвиток Жидичина, актуалізує його історію та перетворює село на культурно-туристичний осередок. Організація облаштувала Петро-Павлівський сквер як громадський простір у Липлянах, за підтримки місцевого монастиря ПЦУ відкрила в Жидичині Центр туристичної інформації «Zhydychyn Center» та центр психологічної підтримки для ВПО «ІСИХІЯ» на базі Свято-Миколаївського Жидичинського монастиря. Історія команди Древнього Жидичина перемогла в проєкті European Heritage Days (EHD) та Конкурсі історій успіху ініціативних груп у громадах ВІ «Активна громада».Разом громадські організації планують втілювати проєкти з підтримки та відновлення українців, які постраждали внаслідок війни, благоустрою територій, облаштування культурних та екологічних просторів, збереження культурної спадщини, розвитку української ідентичності, формування національних сенсів та цінностей. Також прагнуть залучати громадськість до партисипативної діяльності — взаємодії та участі в житті громади, проводити культурні та просвітницькі заходи.«Ми тісно співпрацюємо з громадами та громадськими організаціями, гуртуємо навколо себе професіоналів. Разом із ГО «Спільна Справа+» об’єднали зусилля найперше задля підтримки та відновлення українців, які постраждали від війни. Радий, що маємо спільні погляди на проблеми нашого регіону й громади і разом будемо наближати перемогу», — зазначив, керівник ГО «Алгоритм дій».«Об’єднавшись між собою активні люди можуть зробити більше — це ефект синергії. Один плюс один дорівнює три», — додала, голова ГО «Спільна Справа+».