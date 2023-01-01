На Волині майже 90 тисяч людей отримують грошову допомогу від держави
Сьогодні, 18:03
Торік соціально незахищені верстки населення Волині отримали 2,2 мільярда гривень державної допомоги.
За шість місяців цього року виплатили уже 1 246,4 мільярда гривень, пише Суспільне.
Як розповіла під час брифінгу в обласній військовій адміністрації, заступниця директора департаменту соціального захисту населення Олена Маркусик, наразі держдопомогу в області отримують понад 87 тисяч людей.
Серед них:
◾ 28,2 тисячі сімей з дітьми;
◾ 7,3 тисячі малозабезпечених сімей, в яких виховується понад 20 тисяч дітей;
◾ 10,9 тисячі багатодітних батьків;
◾ 17,6 тисячі осіб з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;
◾ 23,1 тисячі ВПО.
Олена Маркусик додала, що переселенці, які знайшли прихисток на Волині у 2022 році, отримали державної допомоги на проживання 805,1 мільйона гривень. За перше півріччя цього року – 433,3 мільйона гривень.
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За шість місяців цього року виплатили уже 1 246,4 мільярда гривень, пише Суспільне.
Як розповіла під час брифінгу в обласній військовій адміністрації, заступниця директора департаменту соціального захисту населення Олена Маркусик, наразі держдопомогу в області отримують понад 87 тисяч людей.
Серед них:
◾ 28,2 тисячі сімей з дітьми;
◾ 7,3 тисячі малозабезпечених сімей, в яких виховується понад 20 тисяч дітей;
◾ 10,9 тисячі багатодітних батьків;
◾ 17,6 тисячі осіб з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;
◾ 23,1 тисячі ВПО.
Олена Маркусик додала, що переселенці, які знайшли прихисток на Волині у 2022 році, отримали державної допомоги на проживання 805,1 мільйона гривень. За перше півріччя цього року – 433,3 мільйона гривень.
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