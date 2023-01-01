На Волині майже 90 тисяч людей отримують грошову допомогу від держави

На Волині майже 90 тисяч людей отримують грошову допомогу від держави
Торік соціально незахищені верстки населення Волині отримали 2,2 мільярда гривень державної допомоги.

За шість місяців цього року виплатили уже 1 246,4 мільярда гривень, пише Суспільне.

Як розповіла під час брифінгу в обласній військовій адміністрації, заступниця директора департаменту соціального захисту населення Олена Маркусик, наразі держдопомогу в області отримують понад 87 тисяч людей.

Серед них:

◾ 28,2 тисячі сімей з дітьми;

◾ 7,3 тисячі малозабезпечених сімей, в яких виховується понад 20 тисяч дітей;

◾ 10,9 тисячі багатодітних батьків;

◾ 17,6 тисячі осіб з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;

◾ 23,1 тисячі ВПО.

Олена Маркусик додала, що переселенці, які знайшли прихисток на Волині у 2022 році, отримали державної допомоги на проживання 805,1 мільйона гривень. За перше півріччя цього року – 433,3 мільйона гривень.

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Теги: Волинь, переселенці, допомога
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