«Це людина честі та мужності»: звання Героя України просять присвоїти загиблому 24-річному воїну з Волині

Олександру Царуку.



Про це йдеться в



"Просимо розглянути петицію про присвоєння почесного звання" Героя України" (посмертно) військовослужбовцю Царуку Олександру Вікторовичу, 16.09.1998 року народження с.Куликовичі, Луцького району, який загинув 10.06.2023 року під час виконання бойового завдання в с. Хромове Бахмутського району.



7 серпня 2022 року він став на захист України. Брав участь в контрнаступі на Херсонщині, виганяючи звідти окупантів, потім місяцями стримував ворожу навалу на Бахмутському напрямку.



Олександр був сміливим, мужнім, веселим, життєрадісним. Він ніколи ні на що не скаржився. Зі слів побратимів, він був справжнім воїном, безстрашним та відповідальним. Це людина честі, мужності, для багатьох став зразком незламності та міцності духу. Завжди допомагав усім, хто цього потребував. Був справжнім другом, побратимом. Мав багато планів, яких не встиг, на жаль, втілити в життя", - йдеться у тексті петиції.



Підтримати петицію за присвоєння звання Героя України Олександру Царуку можна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Звання "Герой України" просять присвоїти загиблому воїну з ВолиніПро це йдеться в петиції , опублікованій на сайті президента України."Просимо розглянути петицію про присвоєння почесного звання" Героя України" (посмертно) військовослужбовцю Царуку Олександру Вікторовичу, 16.09.1998 року народження с.Куликовичі, Луцького району, який загинув 10.06.2023 року під час виконання бойового завдання в с. Хромове Бахмутського району.7 серпня 2022 року він став на захист України. Брав участь в контрнаступі на Херсонщині, виганяючи звідти окупантів, потім місяцями стримував ворожу навалу на Бахмутському напрямку.Олександр був сміливим, мужнім, веселим, життєрадісним. Він ніколи ні на що не скаржився. Зі слів побратимів, він був справжнім воїном, безстрашним та відповідальним. Це людина честі, мужності, для багатьох став зразком незламності та міцності духу. Завжди допомагав усім, хто цього потребував. Був справжнім другом, побратимом. Мав багато планів, яких не встиг, на жаль, втілити в життя", - йдеться у тексті петиції.Підтримати петицію за присвоєння звання Героя України Олександру Царуку можна за посиланням

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію