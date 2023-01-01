На Волині створили місце для реабілітації дітей, постраждалих від насильства





Про це повідомив голова обласної ради



Дітей, постраждалих від насильства, в Україні стало набагато більше в часи війни, вони потребують особливої уваги, підтримки і професійної роботи з ними. Тому є потреба допомогти таким дітям і зробити реабілітаційні послуги доступними для всіх, хто цього потребує.



Інформують, що у центрі з постраждалими від насильства працюватимуть не тільки психологи, це буде комплексна соціально-педагогічна реабілітація з адаптацією дитини в соціум.



"Відкриття оновленого центру – своєчасне і необхідне, і я щиро вдячний усім причетним до втілення цієї ініціативи. Зокрема, генеральному директору КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Ірина Горавська, представництву організації ООН і ЮНІСЕФ, а також Української фундації громадського здоров’я в Україні за сприяння у відкритті закладу такого спрямування, який став сьомим в Україні", - написав Недопад.



Допомогу в центрі комплексної реабілітації надають безкоштовно.



На черзі – оснащення закладу необхідним обладнанням, меблями, технікою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новий і сучасний корпус дитячого центру комплексної реабілітації «Фенікс» відкрили сьогодні в селі Жабка, на базі колишнього санаторію «Дачний». Тут зможуть отримувати фахову і всебічну реабілітаційну допомогу діти, які стали свідками насильства або пережили насильство.Про це повідомив голова обласної ради Григорій Недопад Дітей, постраждалих від насильства, в Україні стало набагато більше в часи війни, вони потребують особливої уваги, підтримки і професійної роботи з ними. Тому є потреба допомогти таким дітям і зробити реабілітаційні послуги доступними для всіх, хто цього потребує.Інформують, що у центрі з постраждалими від насильства працюватимуть не тільки психологи, це буде комплексна соціально-педагогічна реабілітація з адаптацією дитини в соціум."Відкриття оновленого центру – своєчасне і необхідне, і я щиро вдячний усім причетним до втілення цієї ініціативи. Зокрема, генеральному директору КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Ірина Горавська, представництву організації ООН і ЮНІСЕФ, а також Української фундації громадського здоров’я в Україні за сприяння у відкритті закладу такого спрямування, який став сьомим в Україні", - написав Недопад.Допомогу в центрі комплексної реабілітації надають безкоштовно.На черзі – оснащення закладу необхідним обладнанням, меблями, технікою.

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