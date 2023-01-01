«На щиті» на Волинь повертається Герой Володимир Оченко

Володимир Оченко.



Про це



Рожищенська громада прощатиметься з загиблим Героєм Оченком Володимиром Володимировичем, 1994 року народження, з Сокола у четвер, 3 серпня.



"Траурний кортеж прибуде в Рожище о 15.00 годині. Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.



Далі траурний кортеж слідуватиме до села Сокіл, де буде зупинка біля домівки мами Героя.



Відспівування загиблого захисника України Володимира Оченка відбудеться у Свято-Троїцькому храмі села Сокіл", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що поховають Героя на кладовищі в рідному селі.



"Просимо жителів громади гідно зустріти Героя, який віддав за нас своє молоде життя, та підтримати родину в цей нелегкий час", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "На щиті" на Волинь повертається загиблий захисник УкраїниПро це повідомили у Рожищенській громаді.Рожищенська громада прощатиметься з загиблим Героєм Оченком Володимиром Володимировичем, 1994 року народження, з Сокола у четвер, 3 серпня."Траурний кортеж прибуде в Рожище о 15.00 годині. Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.Далі траурний кортеж слідуватиме до села Сокіл, де буде зупинка біля домівки мами Героя.Відспівування загиблого захисника України Володимира Оченка відбудеться у Свято-Троїцькому храмі села Сокіл", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що поховають Героя на кладовищі в рідному селі."Просимо жителів громади гідно зустріти Героя, який віддав за нас своє молоде життя, та підтримати родину в цей нелегкий час", - йдеться в повідомленні.

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