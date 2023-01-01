Окупанти хочуть депортувати понад 10 тисяч українських дітей на Запоріжжі
Сьогодні, 17:03
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники наказали вивезти понад 10 тис. місцевих дітей на "відпочинок".
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Маленьких українців вивозять у табори у Дагестані, Чувашії, Краснодарському краї та інших регіонах. Там їх піддають ідеологічній обробці через пропагандистські концерти й "освітні заходи". Проект курує партія "Єдина Росія".
За даними ЦНС, діти нерідко стають жертвами злочинів. Так, у дитячому таборі у Анапі чотири дитини з тимчасово окупованих територій Донеччини стали жертвами педофіла, який скористався їх безправним статусом.
"Це і є політика геноциду українців, коли росіяни свідомо знищують ціле покоління в промисловому масштабі на рівні державної програми. До цієї програми залучена не лише верхівка агресора, чи купка колаборантів на місцях, а педагоги, лікарі, артисти й інші працівники таборів", - наголосили у ЦНС.
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Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Маленьких українців вивозять у табори у Дагестані, Чувашії, Краснодарському краї та інших регіонах. Там їх піддають ідеологічній обробці через пропагандистські концерти й "освітні заходи". Проект курує партія "Єдина Росія".
За даними ЦНС, діти нерідко стають жертвами злочинів. Так, у дитячому таборі у Анапі чотири дитини з тимчасово окупованих територій Донеччини стали жертвами педофіла, який скористався їх безправним статусом.
"Це і є політика геноциду українців, коли росіяни свідомо знищують ціле покоління в промисловому масштабі на рівні державної програми. До цієї програми залучена не лише верхівка агресора, чи купка колаборантів на місцях, а педагоги, лікарі, артисти й інші працівники таборів", - наголосили у ЦНС.
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