Окупанти хочуть депортувати понад 10 тисяч українських дітей на Запоріжжі





Про це



Маленьких українців вивозять у табори у Дагестані, Чувашії, Краснодарському краї та інших регіонах. Там їх піддають ідеологічній обробці через пропагандистські концерти й "освітні заходи". Проект курує партія "Єдина Росія".



За даними ЦНС, діти нерідко стають жертвами злочинів. Так, у дитячому таборі у Анапі чотири дитини з тимчасово окупованих територій Донеччини стали жертвами педофіла, який скористався їх безправним статусом.



"Це і є політика геноциду українців, коли росіяни свідомо знищують ціле покоління в промисловому масштабі на рівні державної програми. До цієї програми залучена не лише верхівка агресора, чи купка колаборантів на місцях, а педагоги, лікарі, артисти й інші працівники таборів", - наголосили у ЦНС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники наказали вивезти понад 10 тис. місцевих дітей на "відпочинок".Про це повідомляє Центр національного спротиву.Маленьких українців вивозять у табори у Дагестані, Чувашії, Краснодарському краї та інших регіонах. Там їх піддають ідеологічній обробці через пропагандистські концерти й "освітні заходи". Проект курує партія "Єдина Росія".За даними ЦНС, діти нерідко стають жертвами злочинів. Так, у дитячому таборі у Анапі чотири дитини з тимчасово окупованих територій Донеччини стали жертвами педофіла, який скористався їх безправним статусом."Це і є політика геноциду українців, коли росіяни свідомо знищують ціле покоління в промисловому масштабі на рівні державної програми. До цієї програми залучена не лише верхівка агресора, чи купка колаборантів на місцях, а педагоги, лікарі, артисти й інші працівники таборів", - наголосили у ЦНС.

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