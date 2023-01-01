Окупанти хочуть депортувати понад 10 тисяч українських дітей на Запоріжжі

Окупанти хочуть депортувати понад 10 тисяч українських дітей на Запоріжжі
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники наказали вивезти понад 10 тис. місцевих дітей на "відпочинок".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Маленьких українців вивозять у табори у Дагестані, Чувашії, Краснодарському краї та інших регіонах. Там їх піддають ідеологічній обробці через пропагандистські концерти й "освітні заходи". Проект курує партія "Єдина Росія".

За даними ЦНС, діти нерідко стають жертвами злочинів. Так, у дитячому таборі у Анапі чотири дитини з тимчасово окупованих територій Донеччини стали жертвами педофіла, який скористався їх безправним статусом.

"Це і є політика геноциду українців, коли росіяни свідомо знищують ціле покоління в промисловому масштабі на рівні державної програми. До цієї програми залучена не лише верхівка агресора, чи купка колаборантів на місцях, а педагоги, лікарі, артисти й інші працівники таборів", - наголосили у ЦНС.

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Теги: Росія, Україна, війна
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