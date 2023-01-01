«Захист України» по-новому: у школах вчителів та учнів вчитимуть керувати дронами





Про Оксен Лісовий.



За його словами, і діти, і вчителі дають відгуки, що програма має бути актуалізована, а предмет – корисним та цікавим.



«Якісна домедична допомога, мінна безпека, керування дронами і орієнтування на місцевості – те, на що сьогодні є запит (і від учнів, і від учениць).



Тож з вересня плануємо запустити пілот проєкту оновленої дисципліни – реалізовуватимемо у школах з різних областей. На основі відгуків учителів і учнів, що братимуть участь у пілоті, програма дисципліни буде фіналізована», – йдеться у повідомленні.



Аби пілот відбувся успішно, додає Лісовий, проведуть навчання для вчителів. Для цього залучають до співпраці міжнародні та громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих. Зокрема тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні розпочали роботу над оновленням дисципліни «Захист України». Відтепер обіцяють більше практики, актуальних знань та життєво необхідних умінь.Про повідомив міністр освітиЗа його словами, і діти, і вчителі дають відгуки, що програма має бути актуалізована, а предмет – корисним та цікавим.«Якісна домедична допомога, мінна безпека, керування дронами і орієнтування на місцевості – те, на що сьогодні є запит (і від учнів, і від учениць).Тож з вересня плануємо запустити пілот проєкту оновленої дисципліни – реалізовуватимемо у школах з різних областей. На основі відгуків учителів і учнів, що братимуть участь у пілоті, програма дисципліни буде фіналізована», – йдеться у повідомленні.Аби пілот відбувся успішно, додає Лісовий, проведуть навчання для вчителів. Для цього залучають до співпраці міжнародні та громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих. Зокрема тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму.

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