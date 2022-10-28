У місті на Волині 300 метрів вулиці відремонтують за майже 4 мільйони





Про це стало відомо із сайту закупівель Prozorro, пише



На аукціон виставили капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Незалежності (на ділянці від провулка Незалежності до вулиці Прикордонників) в місті Любомль. Відстань цього відрізка дороги близько 300 метрів.



Аукціон відбувся 28 липня. Участь в аукціоні взяли ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» та ПП «РОСТРАНС».



ПП «РОСТРАНС» запропонував найнижчу ціну вартості робіт – 3 мільйони 692 тисячі гривень. Нині ПП «РОСТРАНС» очікує рішення.



Роботи мають бути виконані до 1 грудня 2023 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любомлі відбувся тендер на ремонт частини вулиці Незалежності. Очікувана вартість робіт становила 4,25 мільйона гривень.Про це стало відомо із сайту закупівель Prozorro, пише Район. Любомль На аукціон виставили капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Незалежності (на ділянці від провулка Незалежності до вулиці Прикордонників) в місті Любомль. Відстань цього відрізка дороги близько 300 метрів.Аукціон відбувся 28 липня. Участь в аукціоні взяли ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» та ПП «РОСТРАНС».ПП «РОСТРАНС» запропонував найнижчу ціну вартості робіт – 3 мільйони 692 тисячі гривень. Нині ПП «РОСТРАНС» очікує рішення.Роботи мають бути виконані до 1 грудня 2023 року.

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