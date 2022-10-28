У місті на Волині 300 метрів вулиці відремонтують за майже 4 мільйони

У місті на Волині 300 метрів вулиці відремонтують за майже 4 мільйони
У Любомлі відбувся тендер на ремонт частини вулиці Незалежності. Очікувана вартість робіт становила 4,25 мільйона гривень.

Про це стало відомо із сайту закупівель Prozorro, пише Район. Любомль.

На аукціон виставили капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Незалежності (на ділянці від провулка Незалежності до вулиці Прикордонників) в місті Любомль. Відстань цього відрізка дороги близько 300 метрів.

Аукціон відбувся 28 липня. Участь в аукціоні взяли ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» та ПП «РОСТРАНС».

ПП «РОСТРАНС» запропонував найнижчу ціну вартості робіт – 3 мільйони 692 тисячі гривень. Нині ПП «РОСТРАНС» очікує рішення.

Роботи мають бути виконані до 1 грудня 2023 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: гроші, ремонт, Любомль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Захист України» по-новому: у школах вчителів та учнів вчитимуть керувати дронами
Сьогодні, 16:22
Завтра, 3 серпня, Луцька громада прощатиметься з Героєм Миколою Гайдаєм
Сьогодні, 15:45
У місті на Волині 300 метрів вулиці відремонтують за майже 4 мільйони
Сьогодні, 15:33
«Вагнерівці» зводять укріплення на полігоні у Білорусі, – ЗМІ
Сьогодні, 14:57
Віталій Кличко обговорив з новим послом ФРН в Україні подальшу допомогу в боротьбі проти рф та підтримку вступу до ЄС
Сьогодні, 14:39
Схожі новини
Факультет волинського університету відремонтують за понад 13 мільйонів Факультет волинського університету відремонтують за понад 13 мільйонів
02 березень, 15:00
У селищі на Волині виділять майже 400 тисяч на ремонт протирадіаційного укриття У селищі на Волині виділять майже 400 тисяч на ремонт протирадіаційного укриття
28 жовтень, 2022, 02:17
Актову залу опечатали: волинський коледж потребує ремонту. ВІДЕО Актову залу опечатали: волинський коледж потребує ремонту. ВІДЕО
15 лютий, 2021, 08:23
Район на Волині отримає компенсацію за ризик від Рівненської АЕС Район на Волині отримає компенсацію за ризик від Рівненської АЕС
18 вересень, 2020, 22:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині створили місце для реабілітації дітей, постраждалих від насильства
Сьогодні, 16:56
 0
«На щиті» на Волинь повертається Герой Володимир Оченко
Сьогодні, 16:52
 0
«Захист України» по-новому: у школах вчителів та учнів вчитимуть керувати дронами
Сьогодні, 16:22
 0
Завтра, 3 серпня, Луцька громада прощатиметься з Героєм Миколою Гайдаєм
Сьогодні, 15:45
 0
У місті на Волині 300 метрів вулиці відремонтують за майже 4 мільйони
Сьогодні, 15:33
 0
Медіа
відео
1/8