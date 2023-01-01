«Вагнерівці» зводять укріплення на полігоні у Білорусі, – ЗМІ





Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода" за результатами аналізу ексклюзивного супутникового знімка сервісу Planet Labs цього полігону від 31 липня 2023 року, передає



Зазначається, що полігон «Репіще» розташований за 15 кілометрів від табору російських найманців у селі Цель. На фото видно будівництво численних укріплень, можливо, землянок. Біля них можна побачити об’єкти, схожі на легкові автомобілі та світло-сірі мікроавтобуси УАЗ (так звані «буханки»), працюють бульдозери.



29 липня міністерство оборони Білорусі повідомило про спільні навчання 51-ї артилерійської бригади з «інструкторами ПВК «Вагнера» на цьому полігоні. Повідомлялося про виконання «вогневих завдань із застосуванням квадрокоптерів».



Нещодавно в одному з телеграм-каналів, повʼязаних із найманцями «Вагнера», зʼявилося відео, на якому показане будівництво укріпленого лісового табору. Точно визначити місце не вдалося. Повідомлялося, що табір може бути придатним для проживання холодної пори року.



Як повідомлялося, ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Згодом Путін заявив, що «вагнерівці» можуть підписати контракт з міноборони рф або їхати у Білорусь.



14 липня міноборони Білорусі оголосило, що найманці ПВК "Вагнер" прибули до країни.



За даними української Держприкордонслужби,



Путін разом із Лукашенко неодноразово погрожували збройними провокаціями «вагнерівців» проти Польщі. США заявили про наміри НАТО відстоювати кожен дюйм території країн-членів Альянсу. Польща посилила охорону кордону й заявила про перекидання додаткових сил на схід країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бойовики російського угруповання ПВК «Вагнера» ведуть активні будівельні роботи, зокрема зводять укріплення, на території полігону «Репіще» поблизу міста Осиповичі Могилівської області Білорусі.Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода" за результатами аналізу ексклюзивного супутникового знімка сервісу Planet Labs цього полігону від 31 липня 2023 року, передає Укрінформ Зазначається, що полігон «Репіще» розташований за 15 кілометрів від табору російських найманців у селі Цель. На фото видно будівництво численних укріплень, можливо, землянок. Біля них можна побачити об’єкти, схожі на легкові автомобілі та світло-сірі мікроавтобуси УАЗ (так звані «буханки»), працюють бульдозери.29 липня міністерство оборони Білорусі повідомило про спільні навчання 51-ї артилерійської бригади з «інструкторами ПВК «Вагнера» на цьому полігоні. Повідомлялося про виконання «вогневих завдань із застосуванням квадрокоптерів».Нещодавно в одному з телеграм-каналів, повʼязаних із найманцями «Вагнера», зʼявилося відео, на якому показане будівництво укріпленого лісового табору. Точно визначити місце не вдалося. Повідомлялося, що табір може бути придатним для проживання холодної пори року.Як повідомлялося, ватажок ПВК "Вагнера"23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Згодом Путін заявив, що «вагнерівці» можуть підписати контракт з міноборони рф або їхати у Білорусь.14 липня міноборони Білорусі оголосило, що найманці ПВК "Вагнер" прибули до країни.За даними української Держприкордонслужби, кількість найманців ПВК «Вагнер», які перебувають у Білорусі , станом на ранок 30 липня, становила понад 5 000 осіб.Путін разом ізнеодноразово погрожували збройними провокаціями «вагнерівців» проти Польщі. США заявили про наміри НАТО відстоювати кожен дюйм території країн-членів Альянсу. Польща посилила охорону кордону й заявила про перекидання додаткових сил на схід країни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію