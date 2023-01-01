Віталій Кличко обговорив з новим послом ФРН в Україні подальшу допомогу в боротьбі проти рф та підтримку вступу до ЄС
Сьогодні, 14:39
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у Києві з послом ФРН Мартіном Єгером. Обговорювалися питання підтримки України.
Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Телеграм-каналі.
«Сьогодні зустрівся з новим послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером. Обговорили ситуацію в Україні та Києві, подальшу допомогу Німеччини в боротьбі нашої держави проти російського агресора. А також - підтримку Німеччиною України на її шляху в ЄС. Я подякував уряду та дипломатам Німеччини за підтримку України та всебічну допомогу», - повідомив Кличко.
Мер Києва також зазначив, що німецький дипломат у захваті від Києва та киян.
«Мартін Єгер, який нещодавно прибув до Києва, зазначив, що йому дуже подобається наше місто, його давня історія та відкриті й гостинні люди», - наголосив Кличко.
Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк та обговорив питання безпеки, в тому числі енергетичної, а також проблеми місцевого самоврядування.
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Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Телеграм-каналі.
«Сьогодні зустрівся з новим послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером. Обговорили ситуацію в Україні та Києві, подальшу допомогу Німеччини в боротьбі нашої держави проти російського агресора. А також - підтримку Німеччиною України на її шляху в ЄС. Я подякував уряду та дипломатам Німеччини за підтримку України та всебічну допомогу», - повідомив Кличко.
Мер Києва також зазначив, що німецький дипломат у захваті від Києва та киян.
«Мартін Єгер, який нещодавно прибув до Києва, зазначив, що йому дуже подобається наше місто, його давня історія та відкриті й гостинні люди», - наголосив Кличко.
Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк та обговорив питання безпеки, в тому числі енергетичної, а також проблеми місцевого самоврядування.
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