Віталій Кличко обговорив з новим послом ФРН в Україні подальшу допомогу в боротьбі проти рф та підтримку вступу до ЄС

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у Києві з послом ФРН Мартіном Єгером. Обговорювалися питання підтримки України.Про цеповідомив у своєму Телеграм-каналі.«Сьогодні зустрівся з новим послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером. Обговорили ситуацію в Україні та Києві, подальшу допомогу Німеччини в боротьбі нашої держави проти російського агресора. А також - підтримку Німеччиною України на її шляху в ЄС. Я подякував уряду та дипломатам Німеччини за підтримку України та всебічну допомогу», - повідомив Кличко.Мер Києва також зазначив, що німецький дипломат у захваті від Києва та киян., який нещодавно прибув до Києва, зазначив, що йому дуже подобається наше місто, його давня історія та відкриті й гостинні люди», - наголосив Кличко.Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україніта обговорив питання безпеки, в тому числі енергетичної, а також проблеми місцевого самоврядування.