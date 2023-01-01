Ердоган домовився з Путіним про його візит до Туреччини
Сьогодні, 14:06
Президент Туреччин Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Лідери домовилися про візит Путіна до Туреччини, повідомляє прес-служба турецкого лідера, пише УНІАН.
"Під час зустрічі лідери двох країн домовилися про візит Путіна до Туреччини", – йдеться в повідомленні, яке не містить жодних інших деталей візиту.
Також зазначається, що однією з основним тем розмови лідерів було відновлення "зернової угоди". Президент Ердоган наголосив, що Туреччина продовжить докладати інтенсивних зусиль і дипломатії для продовження Чорноморської ініціативи.
"Президент Ердоган наголосив на важливості Чорноморської ініціативи, яку він вважає "містком миру" та зазначив, що під час російсько-української війни не слід вживати заходів для ескалації напруженості. Він зазначив, що довготермінове припинення Чорноморської ініціативи не приносить нікому користі, і що найбільше постраждають країни, які потребують зерна та мають низькі доходи. Президент Ердоган зазначив, що ціни на зернові, які знизилися на 23% протягом період впровадження ініціативи, збільшилися на 15% за останні два тижні", – інформує апарат президента Туреччини.
Російська сторона підтверджувала перемовини лідерів, але не сповіщає про їхні підсумки.
Візит Путіна до Туреччини - це треба знати
Під час повномасштабної війни, розв’язаної РФ проти України, російський диктатор Володимир Путін уникає закордонних поїздок. Після видачі Міжнародним кримінальним судом в Гаазі ордеру на його арешт, який зобов’язує країни-члени Римського статуту заарештувати президента в разі його появи на їх території, ситуація не змінилася.
Турецька сторона ще навесні оголошувала про плани організувати візит Путіна. Зокрема, в березні президент Туреччини Ердоган заявив, що Путін може приїхати 27 квітня.
Путіну не загрожує арешт у Туреччині, оскільки країна не ратифікувала Римський статут та не визнає рішень Міжнародного кримінального суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Лідери домовилися про візит Путіна до Туреччини, повідомляє прес-служба турецкого лідера, пише УНІАН.
"Під час зустрічі лідери двох країн домовилися про візит Путіна до Туреччини", – йдеться в повідомленні, яке не містить жодних інших деталей візиту.
Також зазначається, що однією з основним тем розмови лідерів було відновлення "зернової угоди". Президент Ердоган наголосив, що Туреччина продовжить докладати інтенсивних зусиль і дипломатії для продовження Чорноморської ініціативи.
"Президент Ердоган наголосив на важливості Чорноморської ініціативи, яку він вважає "містком миру" та зазначив, що під час російсько-української війни не слід вживати заходів для ескалації напруженості. Він зазначив, що довготермінове припинення Чорноморської ініціативи не приносить нікому користі, і що найбільше постраждають країни, які потребують зерна та мають низькі доходи. Президент Ердоган зазначив, що ціни на зернові, які знизилися на 23% протягом період впровадження ініціативи, збільшилися на 15% за останні два тижні", – інформує апарат президента Туреччини.
Російська сторона підтверджувала перемовини лідерів, але не сповіщає про їхні підсумки.
Візит Путіна до Туреччини - це треба знати
Під час повномасштабної війни, розв’язаної РФ проти України, російський диктатор Володимир Путін уникає закордонних поїздок. Після видачі Міжнародним кримінальним судом в Гаазі ордеру на його арешт, який зобов’язує країни-члени Римського статуту заарештувати президента в разі його появи на їх території, ситуація не змінилася.
Турецька сторона ще навесні оголошувала про плани організувати візит Путіна. Зокрема, в березні президент Туреччини Ердоган заявив, що Путін може приїхати 27 квітня.
Путіну не загрожує арешт у Туреччині, оскільки країна не ратифікувала Римський статут та не визнає рішень Міжнародного кримінального суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Вагнерівці» зводять укріплення на полігоні у Білорусі, – ЗМІ
Сьогодні, 14:57
Віталій Кличко обговорив з новим послом ФРН в Україні подальшу допомогу в боротьбі проти рф та підтримку вступу до ЄС
Сьогодні, 14:39
Ердоган домовився з Путіним про його візит до Туреччини
Сьогодні, 14:06
Загинув під час штурму на Харківщині: «На щиті» додому повертається Герой з Волині Валерій Попов
Сьогодні, 13:40
Збирають 200 тисяч на пікап для адвоката з Луцька, який воює в одній із найгарячіших точок
Сьогодні, 13:30
Медіа