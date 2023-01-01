Збирають 200 тисяч на пікап для адвоката з Луцька, який воює в одній із найгарячіших точок

Збирають 200 тисяч на пікап для адвоката з Луцька, який воює в одній із найгарячіших точок
Лучани оголосили збір для купівлі автомобіля для адвоката Віктора Бондаренка, який наразі перебуває у зоні бойових дій на Куп'янському напрямку.

Із перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну Віктор Бондаренко перебуває у війську. Для купівлі пікапа для нього необхідно 200 тисяч гривень, половину з яких вже зібрали.

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/7viJ1bEcXu

Номер картки Монобанк: 5375411207906426
Номер картки ПриватБанк: 4149629357826908

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: адвокат, пікап, збір, Віктор Бондаренко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Загинув під час штурму на Харківщині: «На щиті» додому повертається Герой з Волині Валерій Попов
Сьогодні, 13:40
Збирають 200 тисяч на пікап для адвоката з Луцька, який воює в одній із найгарячіших точок
Сьогодні, 13:30
Загиблому льотчику бригади, яка базувалася у Луцьку, просять присвоїти звання Героя України
Сьогодні, 13:05
Іран будує в Білорусі та рф заводи з виробництва дронів, – ISW
Сьогодні, 12:58
Втратив на війні обидві ноги: військовий з Волині вчиться ходити на протезах і чекає на народження сина. ВІДЕО
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
За яких умов військові можуть виїжджати за кордон під час війни За яких умов військові можуть виїжджати за кордон під час війни
27 квітень, 15:37
За яких умов реально «виселити» УПЦ (МП). Розмова з адвокатом За яких умов реально «виселити» УПЦ (МП). Розмова з адвокатом
13 квітень, 13:30
На Волині оголосили підозру двом зловмисникам за скоєння підпалу квартири адвоката На Волині оголосили підозру двом зловмисникам за скоєння підпалу квартири адвоката
02 квітень, 16:30
Українці зібрали 2,5 мільйона гривень на дрони для прикордонників Українці зібрали 2,5 мільйона гривень на дрони для прикордонників
24 березень, 17:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Загинув під час штурму на Харківщині: «На щиті» додому повертається Герой з Волині Валерій Попов
Сьогодні, 13:40
 0
Збирають 200 тисяч на пікап для адвоката з Луцька, який воює в одній із найгарячіших точок
Сьогодні, 13:30
 0
Загиблому льотчику бригади, яка базувалася у Луцьку, просять присвоїти звання Героя України
Сьогодні, 13:05
 0
Іран будує в Білорусі та рф заводи з виробництва дронів, – ISW
Сьогодні, 12:58
 0
Втратив на війні обидві ноги: військовий з Волині вчиться ходити на протезах і чекає на народження сина. ВІДЕО
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8