Збирають 200 тисяч на пікап для адвоката з Луцька, який воює в одній із найгарячіших точок

Віктора Бондаренка, який наразі перебуває у зоні бойових дій на Куп'янському напрямку.



Із перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну Віктор Бондаренко перебуває у війську. Для купівлі пікапа для нього необхідно 200 тисяч гривень, половину з яких вже зібрали.



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