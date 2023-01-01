Збирають 200 тисяч на пікап для адвоката з Луцька, який воює в одній із найгарячіших точок
Сьогодні, 13:30
Лучани оголосили збір для купівлі автомобіля для адвоката Віктора Бондаренка, який наразі перебуває у зоні бойових дій на Куп'янському напрямку.
Із перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну Віктор Бондаренко перебуває у війську. Для купівлі пікапа для нього необхідно 200 тисяч гривень, половину з яких вже зібрали.
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Із перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну Віктор Бондаренко перебуває у війську. Для купівлі пікапа для нього необхідно 200 тисяч гривень, половину з яких вже зібрали.
Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/7viJ1bEcXu
Номер картки Монобанк: 5375411207906426
Номер картки ПриватБанк: 4149629357826908
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