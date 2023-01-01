Загиблому льотчику бригади, яка базувалася у Луцьку, просять присвоїти звання Героя України

Редькіна Тараса Вікторовича, який служив у Луцьку, просить присвоїти йому звання Героя України.



Про це йдеться у



"Прошу розглянути петицію про присвоєння звання "Герой України" майору Редькіну Тарасу Вікторовичу, який героїчно загинув 25 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу с.Володимирівка Баштанського району Миколаївської області.



Кожен день, ризикуючи власним життям, мій чоловік ішов на смерть, щоб наша Україна, наші майбутні діти могли жити в незалежній країни. Своїми діями Тарас неодноразово рятував життя громадянам України, не давши ворогу застосувати вбивчу зброю!



Так сталось і тоді, 25 вересня. Виконавши результативно бойове завдання, мій чоловік повертався на базування. Його літак було підбито під час місії по пошуку та знищенню російських систем ППО.



Місія по пошуку та ураженню російських радарів, які виконував в той день Тарас - це справжній героїзм, враховуючи велику перевагу російської авіації у повітрі. Неодноразово виходячи на передній край, тим самим викликаючи вогонь ворога на себе.



Мій чоловік Говорячи з очевидцями, біда могла бути неминучою для багатьох людей. Громадяни села дуже вдячні Герою за героїчний подвиг!



Мій Тарас віддав своє життя за Україну. Наша сімʼя і люди, які знали мого чоловіка, не розуміємо, чому і досі держава не визнала справжнього Героя. Тарас на це заслуговує! Тарас зберіг сотні життів, але не своє", - написала у петиції дружина Катерина.



Тараса Редькіна поховали за день до його 26-го Дня народження.





Підписати петицію про надання Тарасу Редькіну звання Героя України можна



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дружина загиблого пілота-винищувача майора, який служив у Луцьку, просить присвоїти йому звання Героя України.Про це йдеться у петиції , опублікованій на сайті президента України."Прошу розглянути петицію про присвоєння звання "Герой України" майору Редькіну Тарасу Вікторовичу, який героїчно загинув 25 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу с.Володимирівка Баштанського району Миколаївської області.Кожен день, ризикуючи власним життям, мій чоловік ішов на смерть, щоб наша Україна, наші майбутні діти могли жити в незалежній країни. Своїми діями Тарас неодноразово рятував життя громадянам України, не давши ворогу застосувати вбивчу зброю!Так сталось і тоді, 25 вересня. Виконавши результативно бойове завдання, мій чоловік повертався на базування. Його літак було підбито під час місії по пошуку та знищенню російських систем ППО.Місія по пошуку та ураженню російських радарів, які виконував в той день Тарас - це справжній героїзм, враховуючи велику перевагу російської авіації у повітрі. Неодноразово виходячи на передній край, тим самим викликаючи вогонь ворога на себе.Мій чоловік Говорячи з очевидцями, біда могла бути неминучою для багатьох людей. Громадяни села дуже вдячні Герою за героїчний подвиг!Мій Тарас віддав своє життя за Україну. Наша сімʼя і люди, які знали мого чоловіка, не розуміємо, чому і досі держава не визнала справжнього Героя. Тарас на це заслуговує! Тарас зберіг сотні життів, але не своє", - написала у петиції дружина Катерина.Тараса Редькіна поховали за день до його 26-го Дня народження.Підписати петицію про надання Тарасу Редькіну звання Героя України можна за посиланням

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