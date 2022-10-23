Іран будує в Білорусі та рф заводи з виробництва дронів, – ISW

Іран будує в Білорусі та рф заводи з виробництва дронів, – ISW
Іран будує заводи з виробництва безпілотних літальних апаратів у Білорусі та рф.

Про це повідомляється в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW), пише Економічна правда.

"Іран веде будівництво заводів з виробництва безпілотників у Білорусі та росії, що допоможе Росії легше купувати іранські безпілотники та забезпечить Ірану численні економічні та військові вигоди", - йдеться в повідомленні.

У ISW зазначають, що Іран підписав довгострокові стратегічні угоди з Білоруссю і рф. І ці угоди є взаємовигідними.

Так, росія виграє, придбавши іранські безпілотники для вторгнення в Україну.

Крім того, будівництво іранського заводу з виробництва безпілотників у Білорусі полегшить "логістичні проблеми", з якими стикається росія при транспортуванні іранських дронів з Ірану через Близький Схід.

Іран виграє, отримуючи доходи для іранської економіки. Британська секретна розвідувальна служба повідомила в липні, що Іран прагне отримати готівку від росії в обмін на іранські безпілотники. На даний час Іран стикається з критичними економічними умовами, вартість ріала перевищила 500 000 ріалів до одного долара США на 1 серпня. Іранський статистичний центр повідомив 25 липня, що рівень інфляції в Ірані становить приблизно 47,5 відсотка.

Росія також може принести користь іранським військовим. Наприкінці 2022 року західні ЗМІ припустили, що Іран може отримати російські винищувачі Су-35 в обмін на постачання Росії безпілотників. Однак іранські військові чиновники все частіше висловлювали скептицизм щодо отримання Су-35 в останні місяці.

Крім того, західні ЗМІ в березні повідомили, що росія надала Ірану передове програмне забезпечення для спостереження та кіберзброю в обмін на безпілотники. Високопоставлений ізраїльський військовий чиновник окремо висловив стурбованість у червні, що Росія надає Ірану західну зброю, захоплену в Україні.

Нагадаємо, що у травні 2023 року Україна стверджувала, що іранські інженери вивчають, як перетворити заводи в Гомелі, Білорусь, на потужності з виробництва безпілотників.

Адміністрація Байдена виявила в червні, що Іран допомагає росії побудувати завод з виробництва безпілотників у Єлабузі, Татарстан, росія.

У травні 2022 року Іран відкрив завод безпілотників Ababil-2 у Душанбе, Таджикистан.

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Теги: Іран, Білорусь, дрони, завод
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