Іран будує в Білорусі та рф заводи з виробництва дронів, – ISW





Про це повідомляється в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW), пише



"Іран веде будівництво заводів з виробництва безпілотників у Білорусі та росії, що допоможе Росії легше купувати іранські безпілотники та забезпечить Ірану численні економічні та військові вигоди", - йдеться в повідомленні.



У ISW зазначають, що Іран підписав довгострокові стратегічні угоди з Білоруссю і рф. І ці угоди є взаємовигідними.



Так, росія виграє, придбавши іранські безпілотники для вторгнення в Україну.



Крім того, будівництво іранського заводу з виробництва безпілотників у Білорусі полегшить "логістичні проблеми", з якими стикається росія при транспортуванні іранських дронів з Ірану через Близький Схід.



Іран виграє, отримуючи доходи для іранської економіки. Британська секретна розвідувальна служба повідомила в липні, що Іран прагне отримати готівку від росії в обмін на іранські безпілотники. На даний час Іран стикається з критичними економічними умовами, вартість ріала перевищила 500 000 ріалів до одного долара США на 1 серпня. Іранський статистичний центр повідомив 25 липня, що рівень інфляції в Ірані становить приблизно 47,5 відсотка.



Росія також може принести користь іранським військовим. Наприкінці 2022 року західні ЗМІ припустили, що Іран може отримати російські винищувачі Су-35 в обмін на постачання Росії безпілотників. Однак іранські військові чиновники все частіше висловлювали скептицизм щодо отримання Су-35 в останні місяці.



Крім того, західні ЗМІ в березні повідомили, що росія надала Ірану передове програмне забезпечення для спостереження та кіберзброю в обмін на безпілотники. Високопоставлений ізраїльський військовий чиновник окремо висловив стурбованість у червні, що Росія надає Ірану західну зброю, захоплену в Україні.



Нагадаємо, що у травні 2023 року Україна стверджувала, що іранські інженери вивчають, як перетворити заводи в Гомелі, Білорусь, на потужності з виробництва безпілотників.



Адміністрація Байдена виявила в червні, що



У травні 2022 року Іран відкрив завод безпілотників Ababil-2 у Душанбе, Таджикистан.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іран будує заводи з виробництва безпілотних літальних апаратів у Білорусі та рф.Про це повідомляється в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW), пише Економічна правда "Іран веде будівництво заводів з виробництва безпілотників у Білорусі та росії, що допоможе Росії легше купувати іранські безпілотники та забезпечить Ірану численні економічні та військові вигоди", - йдеться в повідомленні.У ISW зазначають, що Іран підписав довгострокові стратегічні угоди з Білоруссю і рф. І ці угоди є взаємовигідними.Так, росія виграє, придбавши іранські безпілотники для вторгнення в Україну.Крім того, будівництво іранського заводу з виробництва безпілотників у Білорусі полегшить "логістичні проблеми", з якими стикається росія при транспортуванні іранських дронів з Ірану через Близький Схід.Іран виграє, отримуючи доходи для іранської економіки. Британська секретна розвідувальна служба повідомила в липні, що Іран прагне отримати готівку від росії в обмін на іранські безпілотники. На даний час Іран стикається з критичними економічними умовами, вартість ріала перевищила 500 000 ріалів до одного долара США на 1 серпня. Іранський статистичний центр повідомив 25 липня, що рівень інфляції в Ірані становить приблизно 47,5 відсотка.Росія також може принести користь іранським військовим. Наприкінці 2022 року західні ЗМІ припустили, що Іран може отримати російські винищувачі Су-35 в обмін на постачання Росії безпілотників. Однак іранські військові чиновники все частіше висловлювали скептицизм щодо отримання Су-35 в останні місяці.Крім того, західні ЗМІ в березні повідомили, що росія надала Ірану передове програмне забезпечення для спостереження та кіберзброю в обмін на безпілотники. Високопоставлений ізраїльський військовий чиновник окремо висловив стурбованість у червні, що Росія надає Ірану західну зброю, захоплену в Україні.Нагадаємо, що у травні 2023 року Україна стверджувала, що іранські інженери вивчають, як перетворити заводи в Гомелі, Білорусь, на потужності з виробництва безпілотників.Адміністрація Байдена виявила в червні, що Іран допомагає росії побудувати завод з виробництва безпілотників у Єлабузі, Татарстан, росія.У травні 2022 року Іран відкрив завод безпілотників Ababil-2 у Душанбе, Таджикистан.

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