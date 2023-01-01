Знайшли чоловіка, який зник із психоневрологічного інтернату на Волині

Знайшли чоловіка, який зник із психоневрологічного інтернату на Волині
Розшукали 61-річного Анатолія Савчука, який пішов із психоневрологічного інтернату та зник.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Розповіли, що чоловіка знайшли місцеві жителі у лісі поблизу Берестечка. Його життю нічого не загрожує, жодних насильницьких дій щодо нього скоєно не було.

Нагадаємо, чоловік 30 липня близько 22 години залишив територію Берестечківського психоневрологічного інтернату та пішов у невідомому напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: розшук, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знайшли чоловіка, який зник із психоневрологічного інтернату на Волині
Сьогодні, 12:12
Аномальна спека накриє Україну в серпні: у яких регіонах очікують до +41
Сьогодні, 12:00
10 тисяч доларів – за виїзд за кордон: на Волині судять трьох чоловіків, які переправляли ухилянтів
Сьогодні, 11:42
Волинські поліцейські-добровольці отримали відзнаки в зоні бойових дій. ФОТО
Сьогодні, 11:21
Росія почала формувати нове армійське з’єднання для війни в Україні, – розвідка Великої Британії
Сьогодні, 11:00
Схожі новини
На Волині розшукали 14-річного хлопця, який не вперше йде з дому На Волині розшукали 14-річного хлопця, який не вперше йде з дому
21 липень, 21:35
На Волині зникла безвісти пенсіонерка. ФОТО На Волині зникла безвісти пенсіонерка. ФОТО
17 липень, 15:07
Розшукали 44-річного лучанина, який зник два тижні тому Розшукали 44-річного лучанина, який зник два тижні тому
14 липень, 17:50
На Волині розшукують 73-річну жінку, яка страждає на втрату пам'яті На Волині розшукують 73-річну жінку, яка страждає на втрату пам'яті
14 липень, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Знайшли чоловіка, який зник із психоневрологічного інтернату на Волині
Сьогодні, 12:12
 0
Аномальна спека накриє Україну в серпні: у яких регіонах очікують до +41
Сьогодні, 12:00
 0
10 тисяч доларів – за виїзд за кордон: на Волині судять трьох чоловіків, які переправляли ухилянтів
Сьогодні, 11:42
 0
Волинські поліцейські-добровольці отримали відзнаки в зоні бойових дій. ФОТО
Сьогодні, 11:21
 0
Росія почала формувати нове армійське з’єднання для війни в Україні, – розвідка Великої Британії
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8