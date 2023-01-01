Знайшли чоловіка, який зник із психоневрологічного інтернату на Волині
Сьогодні, 12:12
Розшукали 61-річного Анатолія Савчука, який пішов із психоневрологічного інтернату та зник.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що чоловіка знайшли місцеві жителі у лісі поблизу Берестечка. Його життю нічого не загрожує, жодних насильницьких дій щодо нього скоєно не було.
Нагадаємо, чоловік 30 липня близько 22 години залишив територію Берестечківського психоневрологічного інтернату та пішов у невідомому напрямку.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що чоловіка знайшли місцеві жителі у лісі поблизу Берестечка. Його життю нічого не загрожує, жодних насильницьких дій щодо нього скоєно не було.
Нагадаємо, чоловік 30 липня близько 22 години залишив територію Берестечківського психоневрологічного інтернату та пішов у невідомому напрямку.
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