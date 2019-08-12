Аномальна спека накриє Україну в серпні: у яких регіонах очікують до +41

Аномальна спека накриє Україну в серпні: у яких регіонах очікують до +41
Аномально висока температура очікується в першій декаді місяця. Однак, як запевняють синоптики, тижні будуть контрастними, а на зміну спеці прийдуть дощі з грозами.

На українців може чекати аномально теплий серпень. В останній літній місяць температура повітря може доходити до 41 градуса тепла. Про це повідомив синоптик Ігор Кибальчич, пише Meteoprog.

За його словами, сильна спека очікується для українців у першій декаді серпня і з перших днів місяця люди відчують це на собі. При цьому, очікується контрастний час, адже спеку регулярно змінюватимуть опади.

"У першій декаді місяця з високою ймовірністю на нас чекає період аномальної спеки, що буде спричинена надходженням сухого та спекотного повітря із Середньої Азії та Близького Сходу. У період орієнтовно з 4 до 8 серпня в центральних, південних та східних областях денна температура може сягнути позначок +36...+41 градусів", — ідеться в повідомленні.

Водночас у західних і північних областях у зв'язку з близькістю фронтальних розділів температурний фон очікується нижчим, ніж в інших українських регіонах.

Синоптикиня Наталка Діденко в соціальній мережі Facebook написала, що на північному заходi Європи вирують циклони Xan, Ventur і Wenzeslaus. 2 серпня в західних областях очікуються грозові дощі і ближче до вечора вони дійдуть до північних і центральних областей країни. Частково зачепить Одеську область.

Ближче до опівночі негода добереться і до східних регіонів.

"Від опадів зможуть ухилитися Дніпропетровщина, значна частина Полтавщини, схід Кіровоградщини, Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя та Криму. Температура повітря в Україні становитиме в середу +25+32 градуси", — йдеться в повідомленні.

Окремо Наталка Діденко зазначила, що в неділю, 6 серпня в Україні очікується погода на рівні +33+39 градусів тепла. На сході та півдні температурний стовпчик може подолати сорокаградусну позначку.


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Теги: спека, погода, прогноз, синоптики
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