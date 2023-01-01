Волинські поліцейські-добровольці отримали відзнаки в зоні бойових дій. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Їх вручив заступник Голови Національної поліції Олександр Фацевич.



Медаллю Міністерства оборони «За сприяння Збройним Силам України» нагородили старших лейтенантів поліції Михайла Коленду та Миколу Богдана.



Капітан поліції Олександр Сучков та старший сержант Віктор Дацюк отримали почесні нагрудні знаки «За сприяння війську» Головнокомандувача Збройних Сил України.



"Разом з десятками побратимів наші поліцейські з 3 травня 2022 року безперервно виконують бойові завдання на Сході країни. Вітаємо колег з відзнаками і зичимо швидкого повернення з Перемогою!" - наголошують у поліції.



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