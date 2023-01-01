Росія почала формувати нове армійське з’єднання для війни в Україні, – розвідка Великої Британії

Росія почала формувати нове армійське з’єднання для війни в Україні, – розвідка Великої Британії
Впродовж останніх двох місяців росія почала формувати нові великі з’єднання, щоб посилити свої наземні сили. Зокрема і 25-ту загальновійськову армію.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"З моменту повномасштабного вторгнення в Україну росія в основному використовує для поповнення вже сформованих формувань або у складі піхотних полків територіальної оборони мобілізованих резервістів", - йдеться в повідомленні.

При цьому російське Міноборони рідко вдавалось до створень нових загальновійськових організацій, як от загальновійськові армії, які мають бути самодостатніми силами.

За даними британської розвідки, виняток склав створений влітку 2022 року 3-й армійський корпус, який загалом показав себе погано.

"Росія, швидше за все, розмістить будь-яке нове формування як резерв в Україні. Однак у довгостроковій перспективі Росія прагне посилити свої сили перед НАТО. Без нової великої хвилі обов'язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб забезпечити хоча б одну нову армію", - зазначають у звіті британські аналітики.

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Теги: Росія, Україна, війна
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