Батьки загиблого 20-річного Героя з Волині передали 100 тисяч гривень на авто для захисників





Про це повідомила волонтерка Юлія Кротач, пише



«Поруч зі мною батьки загиблого воїна Анатолія Гуцалюка. Це люди, які втратили найдорожче - 20 річного сина, який віддав життя за нас усіх. Ірина і Олександр Гуцалюки передали мені 100 тисяч гривень на авто, що на фото, для порятунку життів на фронті. Воно придбане для військових нашої Зимнівської територіальної громади, які зараз знаходяться у самому пеклі», – написала Юлія Кротач.



Волонтерка зазначила, що до купівлі транспортного засобу долучилися й інші небайдужі. І закликала усіх не припиняти підтримувати військових. Та шанувати пам’ять тих, хто віддав за країну життя.



«Я щиро співчуваю цій сімʼї, низько вклоняюсь і розумію, що цей біль вічний, і ми маємо у свою чергу цінувати і памʼятати воїнів небесного легіону, які заради нас віддали найдорожче – своє життя».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Батьки загиблого воїна Анатолія Гуцалюка передали кошти на автомобіль для воїнів із Зимнівської громади, які нині виборюють нашу перемогу на фронті.Про це повідомила волонтерка, пише "Слово правди" «Поруч зі мною батьки загиблого воїна Анатолія Гуцалюка. Це люди, які втратили найдорожче - 20 річного сина, який віддав життя за нас усіх.Гуцалюки передали мені 100 тисяч гривень на авто, що на фото, для порятунку життів на фронті. Воно придбане для військових нашої Зимнівської територіальної громади, які зараз знаходяться у самому пеклі», – написала Юлія Кротач.Волонтерка зазначила, що до купівлі транспортного засобу долучилися й інші небайдужі. І закликала усіх не припиняти підтримувати військових. Та шанувати пам’ять тих, хто віддав за країну життя.«Я щиро співчуваю цій сімʼї, низько вклоняюсь і розумію, що цей біль вічний, і ми маємо у свою чергу цінувати і памʼятати воїнів небесного легіону, які заради нас віддали найдорожче – своє життя».

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