Захищаючи Україну, на Донбасі загинув волинянин Анатолій Гуцалюк
Сьогодні, 16:25
Загинув 20-річний солдат Анатолій Гуцалюк, житель с. Нехвороща Зимнівської громади, при виконанні бойового завдання у Донецькій області.
Про це повідомляють у пресслужбі громади.
Героя не стало 11 серпня.
Анатолій Олександрович, 2002 року народження, був неодружений. Залишились бабуся, батьки, 2 брати та сестра.
Про дату та час поховання, прощальної панахиди повідомлять згодом.
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Про це повідомляють у пресслужбі громади.
Героя не стало 11 серпня.
Анатолій Олександрович, 2002 року народження, був неодружений. Залишились бабуся, батьки, 2 брати та сестра.
Про дату та час поховання, прощальної панахиди повідомлять згодом.
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