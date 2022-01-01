Захищаючи Україну, на Донбасі загинув волинянин Анатолій Гуцалюк

Захищаючи Україну, на Донбасі загинув волинянин Анатолій Гуцалюк
Загинув 20-річний солдат Анатолій Гуцалюк, житель с. Нехвороща Зимнівської громади, при виконанні бойового завдання у Донецькій області.

Про це повідомляють у пресслужбі громади.

Героя не стало 11 серпня.

Анатолій Олександрович, 2002 року народження, був неодружений. Залишились бабуся, батьки, 2 брати та сестра.

Про дату та час поховання, прощальної панахиди повідомлять згодом.

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Теги: військовий, загинув, війна, Зимне
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