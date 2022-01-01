В Енергодарі – вибухи
Сьогодні, 16:40
В Енергодарі Запорізької області пригриміли вибухи у понеділок, 15 серпня.
Про це пише в Telegram-каналі Енергодарського міського голови Дмитра Орлова.
"В Енергодарі, в районі стели та молитовного будинку чутно вибухи", - написав він.
Орлов закликає людей зберігати максимальну обережність та зайти в приміщення.
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Про це пише в Telegram-каналі Енергодарського міського голови Дмитра Орлова.
"В Енергодарі, в районі стели та молитовного будинку чутно вибухи", - написав він.
Орлов закликає людей зберігати максимальну обережність та зайти в приміщення.
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