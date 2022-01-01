В Енергодарі – вибухи





Про це пише в Дмитра Орлова.



"В Енергодарі, в районі стели та молитовного будинку чутно вибухи", - написав він.



Орлов закликає людей зберігати максимальну обережність та зайти в приміщення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Енергодарі Запорізької області пригриміли вибухи у понеділок, 15 серпня.Про це пише в Telegram-каналі Енергодарського міського голови"В Енергодарі, в районі стели та молитовного будинку чутно вибухи", - написав він.Орлов закликає людей зберігати максимальну обережність та зайти в приміщення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію