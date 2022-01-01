Російські військові вивозять сім'ї з Мелітополя, – мер





Про це повідомляє



За його словами, такі "ротації" окупантів почалися після влучних обстрілів з боку українських військових.



"Після того, як партизани та ЗСУ активно відпрацювали ще один тиждень, російські військові вивозять свої сім'ї з міста", - зазначив він.



Федоров додав, що російські війська активно переміщуються з Херсона до Мелітополя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові вивозять із тимчасово окупованого Мелітополя своїх рідних. Водночас у місто перекидають окупаційні війська з Херсона.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.За його словами, такі "ротації" окупантів почалися після влучних обстрілів з боку українських військових."Після того, як партизани та ЗСУ активно відпрацювали ще один тиждень, російські військові вивозять свої сім'ї з міста", - зазначив він.Федоров додав, що російські війська активно переміщуються з Херсона до Мелітополя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію