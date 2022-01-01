Російські військові вивозять сім'ї з Мелітополя, – мер
Сьогодні, 16:55
Російські військові вивозять із тимчасово окупованого Мелітополя своїх рідних. Водночас у місто перекидають окупаційні війська з Херсона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.
За його словами, такі "ротації" окупантів почалися після влучних обстрілів з боку українських військових.
"Після того, як партизани та ЗСУ активно відпрацювали ще один тиждень, російські військові вивозять свої сім'ї з міста", - зазначив він.
Федоров додав, що російські війська активно переміщуються з Херсона до Мелітополя.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.
За його словами, такі "ротації" окупантів почалися після влучних обстрілів з боку українських військових.
"Після того, як партизани та ЗСУ активно відпрацювали ще один тиждень, російські військові вивозять свої сім'ї з міста", - зазначив він.
Федоров додав, що російські війська активно переміщуються з Херсона до Мелітополя.
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