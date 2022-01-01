У Попасній ЗСУ, ймовірно, знищили понад сто «вагнерівців», – Гайдай

У Попасній ЗСУ, ймовірно, знищили понад сто «вагнерівців», – Гайдай
Збройні сили України вдало відпрацювали по штабу окупантів у Попасній, локацію якої «злив» російський пропагандист. Внаслідок удару могли загинути щонайменше 100 «вагнерівців».

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Напередодні Гайдай повідомив, що ЗСУ вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників росЗМІ.

«Якщо врешті з'ясується, що більше ста вагнерівців з керівного складу загинули – це для нас вже буде не новиною», – сказав Гайдай.

При цьому, чи був на місці удару «кухар Путіна» та куратор ПВК Євген Пригожин голова ОВА сумнівається.

«На жаль, скоріш за все з приводу «кухаря» не буде такої чудової новини, але його заступники – так», - зазначає керівник області.

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Теги: вагнерівці, Гайдай, Попасна
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