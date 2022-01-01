На Волинь приїхала перша вантажівка будматеріалів для майбутнього містечка для переселенців
Сьогодні, 17:47
У Ківерцівську громаду приїхав перший гуманітарний вантаж із будівельними матеріалами, з яких мають намір споруджувати будинки для внутрішньо переміщених осіб.
Вантажівка із будматеріалами приїхала на Волинь від партнерів зі Швеції.
Будинки, які сформують ціле містечко, будуватимуть поблизу волонтерського центру, який волиняни організували спільно зі шведськими меценатами. Раніше тут силами волонтерів вже був зведений окремий будинок для переселенців. Зведення додаткових будівель дасть можливість розселити тут ще приблизно 300 людей.
Директор департаменту інфраструктури Волинської обласної військової адміністрації Назар Романюк розповів, що таке будівництво стало можливим завдяки співпраці Офісу президента, Волинської ОВА, Ківерцівської міської ради, шведських меценатів та місцевих волонтерів.
Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук зауважив, що протягом наступних двох тижнів тут очікують ще 4 таких вантажівки із будматеріалами. За цей час будуть вирішені усі формальні та бюрократичні моменти, тож будівництво зможе от-от стартувати.
«Ми вдячні заступнику керівника Офісу президента Кирилу Тимошенку, який максимально швидко налагодив комунікацію всіх сторін щодо цього будівництва, та нашим партнерам зі Швеції, які постійно допомагають. Зовсім скоро тут постане ціле містечко для людей, які змушені були переїхати на Волинь через війну. Всі будуть жити тут у гідних умовах», – сказав Назар Романюк.
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Вантажівка із будматеріалами приїхала на Волинь від партнерів зі Швеції.
Будинки, які сформують ціле містечко, будуватимуть поблизу волонтерського центру, який волиняни організували спільно зі шведськими меценатами. Раніше тут силами волонтерів вже був зведений окремий будинок для переселенців. Зведення додаткових будівель дасть можливість розселити тут ще приблизно 300 людей.
Директор департаменту інфраструктури Волинської обласної військової адміністрації Назар Романюк розповів, що таке будівництво стало можливим завдяки співпраці Офісу президента, Волинської ОВА, Ківерцівської міської ради, шведських меценатів та місцевих волонтерів.
Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук зауважив, що протягом наступних двох тижнів тут очікують ще 4 таких вантажівки із будматеріалами. За цей час будуть вирішені усі формальні та бюрократичні моменти, тож будівництво зможе от-от стартувати.
«Ми вдячні заступнику керівника Офісу президента Кирилу Тимошенку, який максимально швидко налагодив комунікацію всіх сторін щодо цього будівництва, та нашим партнерам зі Швеції, які постійно допомагають. Зовсім скоро тут постане ціле містечко для людей, які змушені були переїхати на Волинь через війну. Всі будуть жити тут у гідних умовах», – сказав Назар Романюк.
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