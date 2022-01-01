На Волинь приїхала перша вантажівка будматеріалів для майбутнього містечка для переселенців

На Волинь приїхала перша вантажівка будматеріалів для майбутнього містечка для переселенців
У Ківерцівську громаду приїхав перший гуманітарний вантаж із будівельними матеріалами, з яких мають намір споруджувати будинки для внутрішньо переміщених осіб.

Вантажівка із будматеріалами приїхала на Волинь від партнерів зі Швеції.

Будинки, які сформують ціле містечко, будуватимуть поблизу волонтерського центру, який волиняни організували спільно зі шведськими меценатами. Раніше тут силами волонтерів вже був зведений окремий будинок для переселенців. Зведення додаткових будівель дасть можливість розселити тут ще приблизно 300 людей.

На Волинь приїхала перша вантажівка будматеріалів для майбутнього містечка для переселенців


Директор департаменту інфраструктури Волинської обласної військової адміністрації Назар Романюк розповів, що таке будівництво стало можливим завдяки співпраці Офісу президента, Волинської ОВА, Ківерцівської міської ради, шведських меценатів та місцевих волонтерів.

Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук зауважив, що протягом наступних двох тижнів тут очікують ще 4 таких вантажівки із будматеріалами. За цей час будуть вирішені усі формальні та бюрократичні моменти, тож будівництво зможе от-от стартувати.

На Волинь приїхала перша вантажівка будматеріалів для майбутнього містечка для переселенців


«Ми вдячні заступнику керівника Офісу президента Кирилу Тимошенку, який максимально швидко налагодив комунікацію всіх сторін щодо цього будівництва, та нашим партнерам зі Швеції, які постійно допомагають. Зовсім скоро тут постане ціле містечко для людей, які змушені були переїхати на Волинь через війну. Всі будуть жити тут у гідних умовах», – сказав Назар Романюк.

На Волинь приїхала перша вантажівка будматеріалів для майбутнього містечка для переселенців



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Швеція, будівництво, переселенці, Ківерці, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перевірка пасажирського транспорту на Волині: які виявили поруження. ФОТО
Сьогодні, 18:06
На Волинь приїхала перша вантажівка будматеріалів для майбутнього містечка для переселенців
Сьогодні, 17:47
Справа MH17: суд у Нідерландах оголосить вирок 17 листопада
Сьогодні, 17:40
У Попасній ЗСУ, ймовірно, знищили понад сто «вагнерівців», – Гайдай
Сьогодні, 17:26
Російські військові вивозять сім'ї з Мелітополя, – мер
Сьогодні, 16:55
Схожі новини
У місті на Волині проживає півтори тисячі переселенців: як їм допомагають у громаді У місті на Волині проживає півтори тисячі переселенців: як їм допомагають у громаді
04 серпень, 19:36
Волинь прийняла майже 91 тисячу переселенців Волинь прийняла майже 91 тисячу переселенців
03 серпень, 16:30
Захищаючи Україну, загинув воїн з Волині Владислав Воронюк Захищаючи Україну, загинув воїн з Волині Владислав Воронюк
27 липень, 09:18
На Волині в гуртожитках живуть понад 2 тисячі переселенців. ВІДЕО На Волині в гуртожитках живуть понад 2 тисячі переселенців. ВІДЕО
20 липень, 22:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Перевірка пасажирського транспорту на Волині: які виявили поруження. ФОТО
Сьогодні, 18:06
 0
На Волинь приїхала перша вантажівка будматеріалів для майбутнього містечка для переселенців
Сьогодні, 17:47
 0
Справа MH17: суд у Нідерландах оголосить вирок 17 листопада
Сьогодні, 17:40
 0
У Попасній ЗСУ, ймовірно, знищили понад сто «вагнерівців», – Гайдай
Сьогодні, 17:26
 0
Російські військові вивозять сім'ї з Мелітополя, – мер
Сьогодні, 16:55
 0
Медіа
відео
1/8