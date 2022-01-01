У НБУ пояснили подорожчання продуктів

У НБУ пояснили подорожчання продуктів
Продукти дорожчали у липні через порушення ланцюгів постачання, руйнування потужностей, скорочення пропозиції, збільшення виробничих витрат на тлі війни.

Про це заявили в оцінці інфляції у Національному банку України, пише УНН.

Дорожчали м'ясні та рибні продукти, масло, маргарин, кондитерські вироби та безалкогольні напої. Вищими темпами зростали ціни на соняшникову олію, як вказали у НБУ, – на тлі очікувань щодо активізації експорту та її високої вартості на світових ринках. Так, темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари збільшилися до 22,6 % р/р.

Зростання цін на сирі продукти харчування пришвидшилося до 37,5 % р/р. Швидшими темпами дорожчали крупи – через вичерпання запасів та скорочення постачань. Відновилося зростання вартості яєць, що пояснили збільшенням виробничих витрат бізнесу, у тому числі на енергію. Стрімко пришвидшилося подорожчання свинини через скорочення поголів’я свиней, зазначили у Нацбанку.

Також вищими темпами зростали ціни на овочі, зокрема борщового набору, – «унаслідок порушення ланцюгів постачання та збільшення витрат». Натомість підвищення цін на фрукти сповільнилося, за даними НБУ, на тлі збільшення пропозиції. Завдяки розширенню пропозиції, у тому числі з боку домогосподарств, зростання цін на насіннєві овочі та фрукти було повільнішим, ніж очікував НБУ.

При цьому далі дорожчали алкогольні напої через зростання попиту на тлі послаблення обмежень на продаж алкоголю в різних регіонах України, а також дефіцит тари. Тривало зростання вартості тютюнових виробів з огляду на зупинку частини виробничих потужностей унаслідок бойових дій.

Темпи зростання цін на пальне знизилися до 77,7 р/р. Основні причини, як вказали у Нацбанку, – поступове насичення ринку через налагодження логістики та відновлення конкуренції.

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Теги: продукти, НБУ, ціни
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