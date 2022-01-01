Внаслідок важких поранень на Миколаївщині загинув волинянин Олексій Кунчик
Сьогодні, 19:05
На війні з Росією загинув наш захисник 41-річний Олексій Анатолійович Кунчик із Підбереззя Горохівської територіальної громади.
Про це повідомляють на сторінці громади.
Військовий загинув 13 серпня у селі Широке Баштанського району Миколаївської області унаслідок важких поранень.
16 і 17 серпня у Горохівській територіальній громаді оголошено Днями жалоби.
Про всі деталі прощання із військовим повідомляють згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці громади.
Військовий загинув 13 серпня у селі Широке Баштанського району Миколаївської області унаслідок важких поранень.
16 і 17 серпня у Горохівській територіальній громаді оголошено Днями жалоби.
Про всі деталі прощання із військовим повідомляють згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 серпня
Сьогодні, 20:00
Внаслідок важких поранень на Миколаївщині загинув волинянин Олексій Кунчик
Сьогодні, 19:05
У НБУ пояснили подорожчання продуктів
Сьогодні, 18:37
Медіа