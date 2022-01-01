Внаслідок важких поранень на Миколаївщині загинув волинянин Олексій Кунчик

Олексій Анатолійович Кунчик із Підбереззя Горохівської територіальної громади.



Про це повідомляють на



Військовий загинув 13 серпня у селі Широке Баштанського району Миколаївської області унаслідок важких поранень.



16 і 17 серпня у Горохівській територіальній громаді оголошено Днями жалоби.



Про всі деталі прощання із військовим повідомляють згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.



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