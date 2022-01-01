Внаслідок важких поранень на Миколаївщині загинув волинянин Олексій Кунчик

Внаслідок важких поранень на Миколаївщині загинув волинянин Олексій Кунчик
На війні з Росією загинув наш захисник 41-річний Олексій Анатолійович Кунчик із Підбереззя Горохівської територіальної громади.

Про це повідомляють на сторінці громади.

Військовий загинув 13 серпня у селі Широке Баштанського району Миколаївської області унаслідок важких поранень.

16 і 17 серпня у Горохівській територіальній громаді оголошено Днями жалоби.

Про всі деталі прощання із військовим повідомляють згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кунчик, загинув, військовий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 серпня
Сьогодні, 20:00
ЗСУ відбили наступ на Краматорському напрямку: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 19:25
Внаслідок важких поранень на Миколаївщині загинув волинянин Олексій Кунчик
Сьогодні, 19:05
У НБУ пояснили подорожчання продуктів
Сьогодні, 18:37
Перевірка пасажирського транспорту на Волині: які виявили поруження. ФОТО
Сьогодні, 18:06
Схожі новини
Захищаючи Україну, на Донбасі загинув волинянин Анатолій Гуцалюк Захищаючи Україну, на Донбасі загинув волинянин Анатолій Гуцалюк
Сьогодні, 16:25
Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув волинянин Олександр Догойда Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув волинянин Олександр Догойда
09 серпень, 17:23
На війні із Росією загинув 30-річний ковельчанин Ярослав Воробей На війні із Росією загинув 30-річний ковельчанин Ярослав Воробей
05 серпень, 18:39
На Донбасі від російських загарбників загинув волинянин Олег Карпік На Донбасі від російських загарбників загинув волинянин Олег Карпік
12 липень, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
ЗСУ відбили наступ на Краматорському напрямку: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 19:25
 0
Внаслідок важких поранень на Миколаївщині загинув волинянин Олексій Кунчик
Сьогодні, 19:05
 0
У НБУ пояснили подорожчання продуктів
Сьогодні, 18:37
 0
Перевірка пасажирського транспорту на Волині: які виявили поруження. ФОТО
Сьогодні, 18:06
 0
Медіа
відео
1/8